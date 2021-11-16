Власти РФ придумали, как решить проблему третьей смены в школах

В российских школах будут массово делать капремонт Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В российских школах в скором времени не останется третьей смены, а вторая смена будет на том же уровне либо уменьшится. Это произойдет из-за того, что учебные заведения будут массово ремонтировать, из-за этого мест в школах будет больше. Программа капремонта разработана по инициативе партии «Единая Россия», которая также создала совместный с Минпросвещения оперштаб. Он и заинтересованные родители будут следить за реализацией программы, рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.

«Мы уже приняли решение — и это тоже была инициатива „Единой России“ — чтобы в приемке объектов принимали участие управляющие советы школ. Идет большой проект по строительству школ — к 2024 году должны построить 1300 новых зданий. Мы решим вопросы с третьей сменой и не допустим роста второй смены», — сказал Кравцов на встрече с секретарем Генсовета партии Андреем Турчаком.

В свою очередь, Турчак пояснил, как именно будут работать созданные группы. Он раскрыл, что в рамках госпрограммы нужно отремонтировать более 7 тысяч учебных заведений.

«Капремонт — это еще и новое содержание. Должно быть закуплено новое оборудование, мебель. Однако не все школы могут это сделать в один календарный год или в летние каникулы. Такие группы помогут сориентировать регионы по реализации программы», — отметил он.

В сентябре этого года президент России Владимир Путин заявил, что в российских школах не должно быть третьих смен. По его словам, такого показателя необходимо достигнуть к 2024 году.