17 ноября 2021

Соратница губернатора Шумкова срочно уехала в Санкт-Петербург. Фото

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Заседание комитета по законодательству и гостроительству. Курган, куташи оксана
Замгубернатора Оксана Куташи принимает участие в форуме «IT Диалог» Фото:

Заместитель губернатора Курганской области Оксана Куташи с 18 ноября принимает участие во Всероссийском форуме «IT Диалог», который проходит в Санкт-Петербурге. Данная информация размещена в instagram-аккаунте аппарата губернатора Курганской области, которым руководит Куташи.

«Сегодня работаю в Санкт-Петербурге на Всероссийском форуме „IT Диалог“. Курганская область с показателем 100% вошла в список регионов-лидеров по итогам промежуточного рейтинга подключения массовых социально-значимых услуг первой очереди в электронный формат», — приводят слова Куташи представители аппарата.

Она отметила, что в регионе в электронном формате можно получить 51 услугу. До конца декабря планируется подключить еще 50. Вместе с Куташи в форуме участвует врио директора областного департамента информационных технологий и цифрового развития Гульжан Фахрутдинова. Этот департамент отвечает в регионе за нацпроект «Цифровая экономика».

В первый день форума чиновницы участвовали в обсуждении цифровой трансформации государства и роли цифровой безопасности в ней. Во второй день они посетят совещание IT-руководителей с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Чернышенко.

Форум стартовал 18 ноября
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