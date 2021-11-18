В Кургане не могут найти педиатров, несмотря на высокие зарплаты

В Курганской области наблюдается дефицит педиатров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане и области педиатрам предлагают более высокую зарплату, чем в среднем по стране, но дефицит кадров при этом остается. Об этом URA.RU 19 ноября сообщили представители сайта Зарплата.ру.

«В Курганской области в этом году было открыто 40 предложений для педиатров, это соответствует показателям двухлетней давности. Средняя предлагаемая зарплата по стране, согласно данным за январь—ноябрь, составляет 48,3 тысячи рублей, по области — 50 тысяч», — указано в результатах исследования компании, проведенного совместно с сайтом hh.ru.

По данным компании, стабильный дефицит врачей, в том числе и педиатров, наблюдается полтора года. В России, по информации сервиса, на одну вакансию педиатра приходится 0,8 резюме.

Ранее стало известно, что обеспеченность врачами в Курганской области в 2,2 раза ниже, чем в Москве. По данным ректора Высшей школы организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ) Гузели Улумбековой, это связано с оттоком кадров из менее богатых регионов в более обеспеченные.