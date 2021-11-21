21 ноября 2021
20 ноября 2021
19 ноября 2021

В Кургане сократилось число коттеджей для аренды на Новый год

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцам предлагают арендовать коттеджи площадью от 90 квадратных метров Фото:

В Кургане часть коттеджей, по данным на 22 ноября, уже нельзя забронировать на новогодние праздники. Об этом сообщили арендодатели.

«Внимание! Новый год занят до 03.01!» — указано в объявлении, размещенном на сайте Avito.

На момент написания новости сообщения об уже забронированных на праздничные дни коттеджах были размещены еще в двух объявлениях. Всего на сайте удалось найти 15 объявлений о сдаче коттеджей в аренду. Стоимость аренды коттеджей в праздничные дни в большинстве объявлений была не менее 10 тысяч рублей в сутки. В аренду можно взять коттеджи площадью от 90 до 360 квадратных метров.

Ранее предприниматели из сферы общепита в Кургане сообщали, что не знают, какие ограничения будут действовать в декабре и как они повлияют на новогодние корпоративы. Тем не менее, из-за ограничений, по словам бизнесменов, отрасль терпит убытки.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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