Курганскую компанию оштрафовали на миллион рублей за взятку

Представитель компании передал более 200 тысяч рублей ветврачу в качестве взятки, сообщает прокуратура Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганское ООО «Домашняя кухня» оштрафовано на миллион рублей по административному делу о незаконном вознаграждении от имени юридического лица. Представитель компании в течение нескольких лет передавал деньги ветеринарному врачу за общее покровительство, сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

«Установлено, что в 2016—2019 годах должностное лицо ООО „Домашняя кухня“, действуя в интересах организации, незаконно передавало денежные средства в общей сумме 209 тысяч рублей эксперту ГБУ „Курганский Центр ветеринарии“ за общее покровительство при осуществлении функций ветеринарного контроля. Прокуратура возбудила дело по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Мировой судья признал ООО „Домашняя кухня“ виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере миллиона рублей», — говорится в сообщении.

Помимо этого, следственными органами возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере). Дозвониться до руководства компании по телефону, указанному в открытом доступе, URA.RU не удалось. По данным СБИС, на имущество компании наложен арест по делу об административном правонарушении.

Ранее URA.RU сообщало, что представителю курганского предприятия по производству мясных полуфабрикатов предъявлено обвинение во взятке. По данным следствия, обвиняемый с 2016 по 2019 передал ветврачу более 200 тысяч рублей за оформление ветеринарно-санитарных документов без осмотра продукции и без отбора проб. Помимо этого, ветврач не сообщала своему руководству о допускаемых на предприятии нарушениях. Женщину уже признали виновной в получении взятки и мошенничестве, ей назначено наказание в виде штрафа (два миллиона рублей).