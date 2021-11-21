В Курганской области замерзают воспитанники детсада

Проблемы с отоплением возникли в Петуховском районе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В детсаду Петуховского района (Курганская область) температура воздуха держится на уровне +16 градусов, что ниже нормативов. Об этом сообщила местная жительница.

«Подарите добро и поддержку детям, которые вынуждены 8 часов в день сидеть в холоде. Детский сад „Колобок“», — написала пользователь Ольга Бусыгина в группе районной администрации в соцсети «ВКонтакте».

Обратившаяся отметила, что воспитатель прислала ей фотографию с термометром из помещения детсада, где температура воздуха держалась на уровне +16 градусов. «Информация, указанная в вашем обращении, передана в работу профильным специалистам, по результатам проинформируем дополнительно. Кроме того, просим уточнить номер группы и дату, когда было сделано фото», — ответили местной жительнице представители районной администрации. На момент написания новости, URA.RU по номеру телефона, указанному на сайте детсада, объяснили, что во время обеда нет никого, кто мог бы ответить по теме.

Ранее на холод в многоквартирных домах жаловались жители Альменевского и Половинского районов. Из-за низкой температуры в квартирах людям приходилось спать в одежде.