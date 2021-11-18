18 ноября 2021
17 ноября 2021

Синоптики обещают ямальцам морозные выходные

© Служба новостей «URA.RU»
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Температура понизится до -35 градусов Фото:

Выходные в ЯНАО обещают быть морозными. В некоторых районах округа столбики термометров опустятся до -35 градусов, сообщают синоптики Обь-Иртышского УГМС.

В субботу днем температура воздуха составит -12…-17 градусов, местами понизится до -26. Ожидается небольшой, по западу региона умеренный снег. В отдельных районах будет метель и изморозь. Ночью температура понизится до -35, но по западу не превысит -26 градусов. Ожидается ветер порывами до 17 метров в секунду.

В воскресенье в среднем потеплеет на пять градусов, но усилится метель и ветер до 18 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать.

Ранее URA.RU сообщало, что научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предрек аномальные холода в регионах РФ. По его словам, в течении ближайших нескольких дней температура опустится ниже 30 градусов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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