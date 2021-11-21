В Тюменской области зафиксирован резкий рост смертности от COVID

За прошедшие сутки в Тюменской области скончались 26 пациентов с коронавирусом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За прошедшие сутки в Тюменской области скончались 26 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Днем ранее в регионе скончались 15 пациентов, лечившихся от COVID-19.

«Тюменская область — 26 [подтвержденных смертей от коронавируса за сутки]», — указано в сообщении оперативного штаба.

Кроме того, за прошедшие сутки заболевание было подтверждено у 330 жителей Тюменской области. Выздоровели и были выписаны из медучреждений региона 193 пациента.

Ранее агентство писало о том, что смертность от COVID в Тюменской области за год выросла на 6500%. В регионе — 4 действующих очага заболеваемости коронавирусом: в Винзилинском психоневрологическом интернате, в МКМЦ «Медицинский город» и Епархиальном Иоанно-Введенском женском монастыре, а также в Центре восстановительной медицины и реабилитации «Снежинка». С 8 ноября в Тюменской области для посещения торговых центров и ряда других учреждений необходимо иметь QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации от коронавируса. С 3 декабря список таких мест будет значительно расширен.