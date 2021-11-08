Смертность от COVID в Тюменской области за год выросла на 6500%

В сентябре коронавирус стал главной причиной смерти для 461 пациента в Тюменской области Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

По сравнению с сентябрем прошлого года в сентябре 2021 года в Тюменской области от коронавируса скончалось на 454 человека больше, что означает рост на 6 585%. Такие данные приводит федеральный Росстат.

«В Тюменской области в сентябре 2021 года коронавирус стал основной причиной смерти у 461 пациента. В сентябре 2020 года таких случаев было семь. Годовой рост — 6 585%», — такие данные приводятся в статистике федерального Росстата.

По данному показателю Тюменская область в разы опережает любой из регионов УрФО. В оперативный штаб области направлен запрос.

В ведомстве также рассказали, что по другому показателю смертности пациентов с коронавирусом в Тюменской области за год произошло снижение. Так, в сентябре 2020-го умерли 64 пациента, у которых COVID-19 нашли, но причиной ухода из жизни стал не он. В текущем же году за месяц таковых было всего семь.

Ранее URA.RU писало, что за август в Тюменской области от коронавируса умерли 752 человека (за год рост составил 15 000%). Тогда власти объяснили это тем, что заболеваемость COVID-19 в 2020 году была ощутимо меньше, чем в 2021, а значит и жертв вируса становится больше.