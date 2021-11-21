В свердловском общественном транспорте не исключили введение QR-кодов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти Свердловской области обсудят вопрос о введении QR-кодов в общественном транспорте. Тема будет поднята на ближайшем заседании оперативного штаба 23 ноября. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с повесткой встречи.

«Будет рассматриваться вопрос о QR-кодах на транспорте. Вводить или нет — решение еще не принято, завтра оперштаб приступит к обсуждению», — поделился собеседник агентства. В свердловском областном оперштабе эту информацию URA.RU не опровергли и не подтвердили: там пообещали уведомить, если вопрос будет поднят на совещании.

18 ноября замгубернатора Павел Креков публично заявил, что в Свердловской области не планируется тотальное введение QR-кодов для проезда в общественном транспорте. Но уточнил, что вопрос о введении кодов на отдельных видах общественного транспорта все же рассматривается. В начале ноября на этом настаивали представители бизнеса.

Первым регионом, который ввел проверку QR-кодов в общественном транспорте, стал Татарстан. Система заработала с 22 ноября, в Казани за первое утро из транспорта высадили более 500 человек без кодов. Проверки привели к конфликтам и нападениям. В Кремле, несмотря на возросшее напряжение, одобрили проверки QR-кодов в Татарстане.