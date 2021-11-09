Свердловский бизнес требует ввести QR-коды в транспорте

Предприниматель Породнов выступил за ввод QR-кодов в общественном транспорте Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Представители уральского бизнеса просят власти ввести проверку QR-кодов для пользователей общественного транспорта. Бизнесмены считают, что данная мера позволит избежать массового инфицирования коронавирусной инфекцией. С такой инициативой выступил первый вице-президент областного Союза промышленников и предпринимателей Александр Породнов на пресс-конференции информационного агентства «Интерфакс Урал».

«Момент, на который обращают внимание предприятия, у которых нет корпоративного транспорта, — это возможность заражения в общественном транспорте. И наше предложение — ввести проверку QR-кодов в общественном транспорте», — пояснил Породнов.

Ранее URA.RU писало, что в общественном транспорте Свердловской области не планируется вводить пропускной режим с QR-кодами. Перед этим появился слух о продаже билетов на междугородние рейсы по QR-кодам в Карпинске. Региональный оперштаб по борьбе с инфекцией опроверг эти сообщения.