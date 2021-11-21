21 ноября 2021
20 ноября 2021
19 ноября 2021

Власти ЯНАО запустят льготные перевозки в отдаленное село

© Служба новостей «URA.RU»
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Переправа Салехард-Лабытнанги, воздушные подушки, переправа, воздушная подушка
Между селом Катравож и Салехардом появится льготный маршрут судов на воздушных подушках Фото:

До открытия зимней автодороги сообщение между селом Катравож Приуральского района ЯНАО и Салехардом будет осуществляться судами на воздушной подушке. Как сообщается в постановлении окружного правительства, перевозки пассажиров будут льготными.

«Перечень межмуниципальных маршрутов по льготным тарифам дополняется маршрутом „Салехард — Катравож“ и обратно в период межсезонья (ледохода, ледостава). Организация данного маршрута позволит обеспечить транспортное обслуживание населения с. Катравож с административным центром автономного округа судами на воздушной подушке. Планируется поставка двух судов на воздушной подушке», — говорится в комментарии к опубликованному документу.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО проводят работу по укреплению льдом переправы через Обь между Салехардом и Лабытнанги. А также идут работы по оборудованию трех зимних автодорог в регионе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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