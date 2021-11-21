Власти ЯНАО запустят льготные перевозки в отдаленное село

Между селом Катравож и Салехардом появится льготный маршрут судов на воздушных подушках Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

До открытия зимней автодороги сообщение между селом Катравож Приуральского района ЯНАО и Салехардом будет осуществляться судами на воздушной подушке. Как сообщается в постановлении окружного правительства, перевозки пассажиров будут льготными.

«Перечень межмуниципальных маршрутов по льготным тарифам дополняется маршрутом „Салехард — Катравож“ и обратно в период межсезонья (ледохода, ледостава). Организация данного маршрута позволит обеспечить транспортное обслуживание населения с. Катравож с административным центром автономного округа судами на воздушной подушке. Планируется поставка двух судов на воздушной подушке», — говорится в комментарии к опубликованному документу.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО проводят работу по укреплению льдом переправы через Обь между Салехардом и Лабытнанги. А также идут работы по оборудованию трех зимних автодорог в регионе.