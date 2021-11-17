В ЯНАО готовят главную переправу к открытию

Власти ЯНАО проводят работу по укреплению льдом переправы через Обь между Салехардом и Лабытнанги. Как сообщается в сайте правительства ЯНАО, также будет обустроено три региональных зимних автодороги.
«На ледовой переправе между Салехардом и Лабытнанги ведутся работы по заливке. После того, как дойдем до той толщины, которая необходима для пуска автотранспорта массой до 3,5 тонн, откроем движение сразу по двум полосам. Планируем сделать это в последних числах ноября», — приводит слова начальника Салехардского ДРЭУ Артема Корякина пресс-служба правительства.
На данный момент также оборудуется зимняя трасса Коротчаево — Красноселькуп, а в конце ноября будет подготовлена зимняя автодорога Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги. Для открытия третьего зимника трассы Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале необходимо дождаться достаточной толщины льда, так как большая часть дороги проходит по руслу рек. Дата открытия сезонных дорог зависит от погодных условий, но на них уже установлены КПП.
Подписывайтесь на URA.RU в