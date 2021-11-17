В ЯНАО готовят главную переправу к открытию

Между Салехардом и Лабытнанги идут работы по укреплению льдом переправы через Обь Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Власти ЯНАО проводят работу по укреплению льдом переправы через Обь между Салехардом и Лабытнанги. Как сообщается в сайте правительства ЯНАО, также будет обустроено три региональных зимних автодороги.

«На ледовой переправе между Салехардом и Лабытнанги ведутся работы по заливке. После того, как дойдем до той толщины, которая необходима для пуска автотранспорта массой до 3,5 тонн, откроем движение сразу по двум полосам. Планируем сделать это в последних числах ноября», — приводит слова начальника Салехардского ДРЭУ Артема Корякина пресс-служба правительства.

На данный момент также оборудуется зимняя трасса Коротчаево — Красноселькуп, а в конце ноября будет подготовлена зимняя автодорога Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги. Для открытия третьего зимника трассы Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале необходимо дождаться достаточной толщины льда, так как большая часть дороги проходит по руслу рек. Дата открытия сезонных дорог зависит от погодных условий, но на них уже установлены КПП.