25 ноября 2021
24 ноября 2021

Тюменских школьников бесплатно научат разрабатывать игры

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменским школьникам предлагают попробовать себя в роли программистов и разработчиков компьютерных игр Фото:

Тюменским школьникам предлагают принять участие во Всероссийской акции «Урок цифры». Там расскажут о разработке игр. Об этом сообщает официальный сайт департамента информатизации Тюменской области. Занятия в режиме онлайн продлятся до 12 декабря.

«Школьники с 1 по 11 класс смогут узнать о профессиях индустрии игр. В онлайн-тренажере этого года вместе с персонажами проекта „Урок цифры“ ребята попадут в обстановку игры „Домовята“, в которой они должны выполнить задачи разработчиков. Школьники младших классов попробуют себя в роли программиста, художника и аниматора. Ученики 5-8 классов станут гейм-дизайнерами, тестировщиками игр и маркетологами. А старшеклассники попробуют себя в роли продюсеров игр», — сообщает официальный сайт регионального департамента информатизации.

Там уточнили, что с помощью онлайн-тренажера тюменские школьники попробуют сконструировать персонажей, создать анимацию и протестировать игры. 26 ноября открытый «Урок цифры» пройдет для учеников физико-математической школы.

Проект «Урок цифры» направлен на развитие у школьников цифровых компетенций. В будущем он может помочь им определиться с профессией. Всероссийская образовательная акция «Урок цифры» проходит в соответствии с требованиями нацпроекта «Цифровая экономика России». Он рассчитан до 2024 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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