26 ноября 2021
25 ноября 2021

Шумков объяснил задержки в стройке самой большой школы в Кургане

© Служба новостей «URA.RU»
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Начало стройки пришлось отложить из-за недобросовестного проектировщика и задержки торгов, пояснил Вадим Шумков Фото:

Строительство самой большой школы в Курганской области затянулось из-за корректировки документации. По словам главы региона Вадима Шумкова, в этом виноват недобросовестный проектировщик. Также, по словам губернатора, начало стройки пришлось отложить из-за затянувшихся торгов.

«Площадка строительства школы на 1 500 ребятишек, идут работы. Объект начали строить позже графика из-за корректировки документации после недобросовестного проектировщика. Также подзатянули с торгами. Надо ускоряться», — написал Вадим Шумков на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

Ранее источники URA.RU сообщили, что начало строительство школы затягивается из-за того, что не были проведены геодезические изыскания. Инсайдеры уточнили, что застройщик или специальная компания должны перед началом работ испытать сваи на нагрузки и определить подходящие, самые безопасные. Но аукцион на строительство школы провели без проверки нагрузок. В мэрии Кургана уточнили, что застройщик обещает сделать все возможное, чтобы сдать объект к концу 2022 года.

Школа на 1 500 мест должна стать самой большой в Курганской области. Изначально стоимость работ оценивалась в 817 миллионов рублей, затем в 936 миллионов рублей. К четвертому аукциону предполагаемая стоимость составляла 915 миллионов рублей. На эту цену местные власти заключили контракт с московской компанией «Авиапромстрой». Согласно документации, школу необходимо построить к концу 2022 года.

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