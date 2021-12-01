Соцзащита ЯНАО оставила новогодние подарки только детям-инвалидам

В соцзащите заявили, что не дарили ранее детям из малоимущих или многодетных семей подарки Фото: Дарья Попова © URA.RU

Только дети-инвалиды в этом году получат новогодние подарки от социальной защиты ЯНАО. Об этом пресс-служба профильного ведомства проинформировала граждан в соцсети «ВКонтакте», комментируя вопрос одной из жительниц региона.

«Подскажите, пожалуйста, „ВКонтакте“ выложили такое объявление, наши дети Лабытнанги тоже имеют право на подарки от соцзащиты?» — написала в группе «Лабытнанги Info» в соцсети «ВКонтакте» Александра Гаврилюк. Женщина выложила скрины из записи группы «Пособия льготы», в которых написано, что на подарки от соцзащиты обычно могут претендовать дети из малоимущих или многодетных семей, дети-инвалиды или сироты.

Пресс-служба департамента социальной защиты ЯНАО ответили под постом женщины, что новогодние подарки вручаются только детям-инвалидам, и органы соцзащиты ранее не выдавали подарки другим категориям детей. «От органов социальной защиты населения вручаются подарки только для детей-инвалидов. Малоимущим и многодетным семьям от органов соцзащиты подарки не выдавались. Вероятно, вы ошиблись с источником подарков», — ответили Александре Гаврилюк в ведомстве.

При этом в правительстве ЯНАО агентству сообщили, что, как и прежде, детям из малоимущих, многодетных семей будут выдаваться новогодние подарки от соцзащиты. Также для них будет организована «Елка Заботы». В департаменте соцзащиты информация уточняется.

Ранее URA.RU сообщало, что ямальские энергетики поздравили с Новым годом воспитанников воскресных школ и школ-интернатов, детей с ограниченными возможностями, а также детей из неблагополучных, малообеспеченных семей, семей в трудной жизненной ситуации. Ребятам вручили подарки в рамках проведения ежегодной акции «Подарок детям».