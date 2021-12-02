02 декабря 2021

Десятки курганских предпринимателей оштрафовали на миллион рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Соблюдение масочного режима в местах скопления людей. Курган, полуфабрикаты, покупка мяса, пенсионеры, покупатель, масочный режим, куриная туша
Десятки предпринимателей получили штрафы, двое — приостановили работу из-за COVID-нарушений Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Курганской области за ноябрь 2021 года предприниматели, нарушившие антиковидные меры, наказаны штрафами на сумму более одного миллиона рублей. В двух случаях была приостановлена работа кафе и парикмахерской, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора региона.

«В ноябре проведено 2743 рейдовых мероприятия, составлено 356 протоколов об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, в том числе в отношении 16 юридических лиц. Судом рассмотрены 63 протокола, наложено штрафов на общую сумму 1 061 007 рублей. В отношении двух предприятий судами была избрана мера наказания в виде приостановления деятельности (кафе в с. Пески Частоозерского района и парикмахерская „Фея“ в г. Катайске)», — отчитались в ведомстве.

Проверки соблюдения атиковидных мер проводились в ТРЦ, магазинах, парикмахерских, салонах сотовой связи, аптеках, медклиниках, отделениях почты, предприятиях общепита и бытовых услуг, в общественном транспорте. В числе основных нарушений санитарные врачи назвали скученность людей и отсутствие разметки для социальной дистанции, нарушение масочного режима, отсутствие рециркуляторов для обеззараживания воздуха, отсутствие дезинфекционных средств.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане антиковидные патрули проверили тысячи объектов. За неделю проверили больше двух тысяч объектов, в том числе 99 пунктов общепита.

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В Курганской области за ноябрь 2021 года предприниматели, нарушившие антиковидные меры, наказаны штрафами на сумму более одного миллиона рублей. В двух случаях была приостановлена работа кафе и парикмахерской, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора региона. «В ноябре проведено 2743 рейдовых мероприятия, составлено 356 протоколов об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, в том числе в отношении 16 юридических лиц. Судом рассмотрены 63 протокола, наложено штрафов на общую сумму 1 061 007 рублей. В отношении двух предприятий судами была избрана мера наказания в виде приостановления деятельности (кафе в с. Пески Частоозерского района и парикмахерская „Фея“ в г. Катайске)», — отчитались в ведомстве. Проверки соблюдения атиковидных мер проводились в ТРЦ, магазинах, парикмахерских, салонах сотовой связи, аптеках, медклиниках, отделениях почты, предприятиях общепита и бытовых услуг, в общественном транспорте. В числе основных нарушений санитарные врачи назвали скученность людей и отсутствие разметки для социальной дистанции, нарушение масочного режима, отсутствие рециркуляторов для обеззараживания воздуха, отсутствие дезинфекционных средств. Ранее URA.RU писало, что в Кургане антиковидные патрули проверили тысячи объектов. За неделю проверили больше двух тысяч объектов, в том числе 99 пунктов общепита.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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