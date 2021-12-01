В Кургане антиковидные патрули проверили тысячи объектов

02 декабря 2021 в 11:52 Размер текста - 17 +

За нарушение антиковидных мер составлено больше 80 протоколов за неделю Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В Кургане за прошедшую неделю антиковидные патрули проверили больше двух тысяч объектов, в том числе 99 пунктов общепита. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. «В период с 22 по 28 ноября текущего года было проверено более 2 тысяч объектов, в том числе 99 объектов общественного питания. По фактам выявленных нарушений составлено 42 протокола на физических и юридических лиц. Сотрудниками УМВД оформлено порядка 40 протоколов», — говорится в сообщении мэрии. Как отмечают чиновники, маршруты проверки составлены с учетом специфики сферы и графика работы обследуемых объектов. Проверкам подвергаются также офисные помещения и банки. С нарушителями организуются встречи. В департаменте экономического развития проводят ежедневные прямые линии на тему соблюдения противоэпидемических мер. Ранее URA.RU писало, что антиковидные патрули выявили больше сотни нарушений в Кургане. Перевозчики Кургана рискуют разориться из-за антиковидных штрафов. По данным Союза транспортных организаций Курганской области, за нарушение пассажиром масочного режима перевозчика штрафовали на 500 тысяч рублей. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Кургане за прошедшую неделю антиковидные патрули проверили больше двух тысяч объектов, в том числе 99 пунктов общепита. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. «В период с 22 по 28 ноября текущего года было проверено более 2 тысяч объектов, в том числе 99 объектов общественного питания. По фактам выявленных нарушений составлено 42 протокола на физических и юридических лиц. Сотрудниками УМВД оформлено порядка 40 протоколов», — говорится в сообщении мэрии. Как отмечают чиновники, маршруты проверки составлены с учетом специфики сферы и графика работы обследуемых объектов. Проверкам подвергаются также офисные помещения и банки. С нарушителями организуются встречи. В департаменте экономического развития проводят ежедневные прямые линии на тему соблюдения противоэпидемических мер. Ранее URA.RU писало, что антиковидные патрули выявили больше сотни нарушений в Кургане. Перевозчики Кургана рискуют разориться из-за антиковидных штрафов. По данным Союза транспортных организаций Курганской области, за нарушение пассажиром масочного режима перевозчика штрафовали на 500 тысяч рублей.