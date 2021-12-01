01 декабря 2021

В Кургане антиковидные патрули проверили тысячи объектов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Курган, масочный режим, люди в медицинских масках
За нарушение антиковидных мер составлено больше 80 протоколов за неделю Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Кургане за прошедшую неделю антиковидные патрули проверили больше двух тысяч объектов, в том числе 99 пунктов общепита. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«В период с 22 по 28 ноября текущего года было проверено более 2 тысяч объектов, в том числе 99 объектов общественного питания. По фактам выявленных нарушений составлено 42 протокола на физических и юридических лиц. Сотрудниками УМВД оформлено порядка 40 протоколов», — говорится в сообщении мэрии.

Как отмечают чиновники, маршруты проверки составлены с учетом специфики сферы и графика работы обследуемых объектов. Проверкам подвергаются также офисные помещения и банки. С нарушителями организуются встречи. В департаменте экономического развития проводят ежедневные прямые линии на тему соблюдения противоэпидемических мер.

Ранее URA.RU писало, что антиковидные патрули выявили больше сотни нарушений в Кургане. Перевозчики Кургана рискуют разориться из-за антиковидных штрафов. По данным Союза транспортных организаций Курганской области, за нарушение пассажиром масочного режима перевозчика штрафовали на 500 тысяч рублей.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Кургане за прошедшую неделю антиковидные патрули проверили больше двух тысяч объектов, в том числе 99 пунктов общепита. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. «В период с 22 по 28 ноября текущего года было проверено более 2 тысяч объектов, в том числе 99 объектов общественного питания. По фактам выявленных нарушений составлено 42 протокола на физических и юридических лиц. Сотрудниками УМВД оформлено порядка 40 протоколов», — говорится в сообщении мэрии. Как отмечают чиновники, маршруты проверки составлены с учетом специфики сферы и графика работы обследуемых объектов. Проверкам подвергаются также офисные помещения и банки. С нарушителями организуются встречи. В департаменте экономического развития проводят ежедневные прямые линии на тему соблюдения противоэпидемических мер. Ранее URA.RU писало, что антиковидные патрули выявили больше сотни нарушений в Кургане. Перевозчики Кургана рискуют разориться из-за антиковидных штрафов. По данным Союза транспортных организаций Курганской области, за нарушение пассажиром масочного режима перевозчика штрафовали на 500 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...