В Кургане антиковидные патрули проверили тысячи объектов

В Кургане за прошедшую неделю антиковидные патрули проверили больше двух тысяч объектов, в том числе 99 пунктов общепита. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
«В период с 22 по 28 ноября текущего года было проверено более 2 тысяч объектов, в том числе 99 объектов общественного питания. По фактам выявленных нарушений составлено 42 протокола на физических и юридических лиц. Сотрудниками УМВД оформлено порядка 40 протоколов», — говорится в сообщении мэрии.
Как отмечают чиновники, маршруты проверки составлены с учетом специфики сферы и графика работы обследуемых объектов. Проверкам подвергаются также офисные помещения и банки. С нарушителями организуются встречи. В департаменте экономического развития проводят ежедневные прямые линии на тему соблюдения противоэпидемических мер.
В Кургане за прошедшую неделю антиковидные патрули проверили больше двух тысяч объектов, в том числе 99 пунктов общепита. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. «В период с 22 по 28 ноября текущего года было проверено более 2 тысяч объектов, в том числе 99 объектов общественного питания. По фактам выявленных нарушений составлено 42 протокола на физических и юридических лиц. Сотрудниками УМВД оформлено порядка 40 протоколов», — говорится в сообщении мэрии. Как отмечают чиновники, маршруты проверки составлены с учетом специфики сферы и графика работы обследуемых объектов. Проверкам подвергаются также офисные помещения и банки. С нарушителями организуются встречи. В департаменте экономического развития проводят ежедневные прямые линии на тему соблюдения противоэпидемических мер. Ранее URA.RU писало, что антиковидные патрули выявили больше сотни нарушений в Кургане. Перевозчики Кургана рискуют разориться из-за антиковидных штрафов. По данным Союза транспортных организаций Курганской области, за нарушение пассажиром масочного режима перевозчика штрафовали на 500 тысяч рублей.