Путин наградил почетным орденом депутата заксобрания ЯНАО

03 декабря 2021 в 12:19 Размер текста - 17 +

Государственная награда РФ — Орден Пирогова была вручена Игорю Герелишину (на фото по середине) Фото: Елена Федорова © URA.RU Владимир Путин наградил Орденом Пирогова депутата законодательного собрания ЯНАО врача Игоря Герелишина. Об этом врач сообщает на своей странице во «ВКонтакте». «Награда, присвоенная указом президента Российской Федерации, это высокая оценка труда всех членов замечательного, высокопрофессионального коллектива медико-санитарной части. В 2020 году мы первыми на Ямале столкнулись с коронавирусной инфекцией. Я горд и счастлив быть частью нашей слаженной, квалифицированной, энергичной команды!», — сообщил Игорь Герелишин. Игорь Герелишин получил награду во время празднования 50-летия ООО «Газпром добыча Надым». Врач начал свою карьеру в 1988 году в должности санитара операционного блока хирургического отделения медико-санитарной части «Надымгазпром». На данный момент он является начальником медико-санитарной части ООО «Газпром добыча Надым». Орден Пирогова был учрежден указом президента РФ в 2020 году. Награждаются им граждане России за самоотверженность при оказании медицинской помощи в условиях чрезвычайных ситуаций. А также за заслуги в области практической медицинской деятельности и лечении особо опасных заболеваний. Ранее URA.RU сообщало, что во время празднования юбилея ООО «Газпром добыча Надым» было вручено звание почетного гражданина Надыма генеральному директору компании Игорю Мельникову. Удостоверение почетного гражданина было вручено мэром Надыма Дмитрием Жаромских. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Владимир Путин наградил Орденом Пирогова депутата законодательного собрания ЯНАО врача Игоря Герелишина. Об этом врач сообщает на своей странице во «ВКонтакте». «Награда, присвоенная указом президента Российской Федерации, это высокая оценка труда всех членов замечательного, высокопрофессионального коллектива медико-санитарной части. В 2020 году мы первыми на Ямале столкнулись с коронавирусной инфекцией. Я горд и счастлив быть частью нашей слаженной, квалифицированной, энергичной команды!», — сообщил Игорь Герелишин. Игорь Герелишин получил награду во время празднования 50-летия ООО «Газпром добыча Надым». Врач начал свою карьеру в 1988 году в должности санитара операционного блока хирургического отделения медико-санитарной части «Надымгазпром». На данный момент он является начальником медико-санитарной части ООО «Газпром добыча Надым». Орден Пирогова был учрежден указом президента РФ в 2020 году. Награждаются им граждане России за самоотверженность при оказании медицинской помощи в условиях чрезвычайных ситуаций. А также за заслуги в области практической медицинской деятельности и лечении особо опасных заболеваний. Ранее URA.RU сообщало, что во время празднования юбилея ООО «Газпром добыча Надым» было вручено звание почетного гражданина Надыма генеральному директору компании Игорю Мельникову. Удостоверение почетного гражданина было вручено мэром Надыма Дмитрием Жаромских.