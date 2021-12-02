Сыну экс-главы курганского МЧС не вернули изъятый пистолет

Илье Рожкову не возвращают травматическое оружие Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Кургана Илья Рожков (сын экс-главы МЧС Курганской области Олега Рожкова) не может вернуть пистолет, который у него изъяла полиция. Об этом он написал главе УМВД России по Курганской области Дмитрию Свинову. Копию обращения URA.RU передал осведомленный источник.

Рожков с травматическим пистолетом был задержан 8 сентября. Оружие изъяли, а его отправили на медосвидетельствование, которое показало отсутствие алкоголя и наркотиков в организме. «Я обратился в отдел полиции №3 с законной просьбой возвратить мне мое имущество. Однако лицо, ответственное за хранение оружия, сообщило, что пистолет в помещение для хранения оружия не сдавался, пояснив, „возможно, находится у кого-то в сейфе в кабинете“. Прошу разобраться в сложившейся ситуации, оказать содействие в обнаружении в сейфах сотрудников УМВД чужого имущества», — написал Рожков.

В разговоре с URA.RU он подтвердил, что направил обращение Свинову. Уточнил, что ответа, где оружие не может получить спустя 2,5 месяца после вынесения постановления по протоколу. «Сотрудники полиции не смогли ответить на законный вопрос о месте нахождения оружия. Как минимум странное отношение к чужому имуществу, и уж тем более к оружию», — сказал Рожков.

В пресс-службе УМВД России по Курганской области в ответе на запрос URA.RU уточнили, что не могут предоставить сведения без его согласия, так как информация относится к категории персональных данных. Ранее URA.RU писало, что Рожкова ехал с оружием без кобуры. Нарушение выявили сотрудники ГИБДД, остановив автомобиль Рожкова на шоссе Тюнина. Тогда в полиции комментировали, что был выявлен факт нарушения правил транспортировки травматического оружия. В отношении гражданина составлен административный протокол по статье 20.12 КоАП РФ.