Пожарные установки в Кургане делали спецы с липовыми лицензиями

В Курганской области из-за проблем с пожарной сигнализацией возникали ЧП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В компании курганского бизнесмена Павла Кузнецова, которого подозревают в мошенничестве, работали сотрудники без квалификации. Они устанавливали противопожарное оборудование. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры из сферы пожарной безопасности.

«Когда началась проверка у компании Кузнецова, выяснилось, что сотрудники не обучены. Тогда они обратились в организацию, которая проводит обучение. И им без прохождения двухнедельных курсов выдали документы об их окончании», — пояснили источники.

Они добавили, что работники указанной коммерческой организации занимались монтажом и обслуживанием в том числе программно-аппаратных комплексов обнаружения пожаров. При этом отсутствие соответствующей квалификации является грубым нарушением лицензионных требований. «Выяснилось, что документы имеют признаки подделки. В результате суд признал требования ревизоров законными», — уточнили инсайдеры. Они добавили, что компания, которая сделала липовые документы та же самая, которая подозревается в подделке документов в деле по сети ресторанных комплексов «7 и Я».

URA.RU ранее писало, что в Шумихинском суде началось рассмотрение уголовного дела на предпринимателя Павла Кузнецова. Он обвиняется в совершении трех эпизодов по ст. «Мошенничество» и 12-ти по ст. «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Кузнецов ранее оказался в центре другого скандала. Его жена Елена Попова вместе с подругой, работающей в полиции, пытались вызволить его из СИЗО. Подруга, представившись сотрудницей СК, ввела в заблуждение работников омского СИЗО, чтобы Кузнецова не этапировали в Курган.