19 января 2021
18 января 2021

Причастный к делу экс-главы МЧС курганец втянут в новый скандал

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры присечения фигурантам уголовного дела о мошенничестве. Курган, арест, наручники
Жена курганского бизнесмена использовала связи в полиции, чтобы узнать, где находится муж Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Задержан экс-глава курганского ГУ МЧС Олег Рожков

Курганский бизнесмен Павел Кузнецов, которого обвиняют в мошенничестве, оказался в центре скандала. Его жена Елена Попова вместе с подругой, работающей в полиции, пытались вызволить его из СИЗО. Об этом URA.RU стало известно от источников знакомых с ситуацией.

Теперь сотрудница УМВД может лишиться работы. «Попова попросила свою подругу, которая работает старшим оперуполномоченным в управлении наркоконтроля, позвонить в СИЗО Омска. Она представилась сотрудником СУ СК и ввела в заблуждение работников изолятора. Сказала, что материалы о продлении ареста вскоре будут направлены», — пояснил бывший сотрудник силовых структур.

По словам еще одного источника, замысел был в том, чтобы Кузнецова не этапировали в Курган. «Если подозреваемого не доставляют на суд по избранию меры пресечения, то после окончания срока ареста его необходимо было бы освободить», — считает инсайдер.

По словам источников, ситуация дошла до руководства регионального УМВД. Оперуполномоченного полиции вызвали в областное СУ СК. В оба ведомства направлены запросы. На момент публикации ответы не поступили.

Попова пояснила URA.RU, что после перевода мужа из омского СИЗО в больницу, она не могла узнать о его состоянии. «Я позвонила подруге с вопросом, нет ли у нее возможности узнать о его здоровье. Она ответила, что попробует», — уточнила Попова.

В отношении Кузнецова возбуждено уголовное дело по статьям «мошенничество» и «сбыт товаров и услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Сейчас он находится в СИЗО. Ранее его супруга обвинила силовиков в том, что они принуждают мужа дать показания о взятке экс-главе областного МЧС Олегу Рожкову, которого обвиняют в растрате и злоупотреблении служебными полномочиями.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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