Причастного к делу экс-главы МЧС Кургана судят за мошенничество

Курганского предпринимателя Павла Кузнецова судят в Шумихе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В суде началось рассмотрение уголовного дела на курганского предпринимателя, причастного к делу бывшего руководителя курганского МЧС (Олега Рожкова) Павла Кузнецова. Информация размещена на сайте Шумихинского районного суда.

«Первое заседание состоялось 18 ноября. Кузнецов обвиняется в совершении трех эпизодов по ст. «Мошенничество» и 12-ти по ст. «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — говорится на сайте суда.

Инсайдер из сферы пожарной безопасности уточнил URA.RU, что речь идет о поставке в соцучреждения и в курганскую торговую сеть несертифицированного противопожарного оборудования. «Использование приборов собранных „кустарным“ путем ставило под угрозу жизнь граждан в местах массового скопления», — уточнил источник. В материалах дела говорится, что в 2020—2021 годах были пожары в ТЦ, магазинах и общежитиях сельхозакадемии. Оборудование монтировала компания Кузнецова.

Организации, устанавливающие противопожарное оборудование, должны использовать специализированные программные комплексы, разработанных в рамках гособоронзаказа НИИ МЧС России по поручению президента и министра МЧС. Его создали после трагедии в г. Пермь в ночном клубе «Хромая лошадь», которое унесло жизни 156 человек. Эксперт также припоминает пожар в Кемерово в ТЦ «Зимняя вишня», где погибло 60 человек, большинство из которых — дети. «Трагические события показали, что все пожарные нормы написаны кровью. У нас серьезных ЧП не было, но предпосылки были», — пояснил источник из сферы пожарной безопасности.

Следствие также считает, что Кузнецов виновен и в инциденте с пожаром 14 октября 2020 года в доме по улице Зорге, 7. Там было эвакуировано 100 человек, были и пострадавшие. Ранее его супруга Кузнецова обвинила силовиков в том, что они принуждают мужа дать показания о взятке экс-главе областного МЧС Олегу Рожкову, которого обвиняют в растрате и злоупотреблении служебными полномочиями.