Курганский бизнесмен заподозрен в подделке документов

В Кургане предприниматель пытался отменить судебное решение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Предприниматель из Кургана, владелец ресторанно-гостиничных комплексов «Семья» Вургун Агаев заподозрен в предоставлении поддельных документов в суд. Там рассматривался вопрос об отмене приостановки деятельности из-за нарушений пожарной безопасности. Об этом URA.RU рассказали инсайдеры, близкие к силовикам.

«В сентябре Курганский горсуд приостановил деятельность сети „Семья“ по причине существенных нарушений пожарной безопасности, влекущих создание угрозы жизни и здоровью для посетителей. Однако при попытках отмены решений суда предприниматель предоставил в суд поддельные документы о том, что нарушения устранены и здания соответствуют требованиям пожарной безопасности», — отметили источники.

Подозрения на подлог возникли, когда бизнесмен предоставил документы приставам. Их изъяли силовики. Проект делался специалистом, который был не уполномочен это делать. Кроме того, подпись руководителя была подделана. «Проект делался без договора, мимо кассы. Между предпринимателем и компанией, которая утвердила проект, было еще промежуточное звено. Предположительно, с ними у Агаева была договоренность», — уточнил источник из сферы пожарной безопасности.

В пресс-службе регионального УФССП URA.RU пояснили, что приставы не обладают полномочиями на проведение экспертизы документов для установления их подлинности. Агаев в разговоре с URA.RU рассказал, что документы были представлены в суде, подписанные организацией, но их заподозрили в подделке, потому что не было договора. «Но мне как физическому лицу не нужен договор, мне сделали и принесли. Согласно Гражданскому Кодексу, я могу заключать договоры как письменно, так и устно. А те люди, которые мне делали проект могут сделать это бесплатно», — пояснил предприниматель.

URA.RU писало, что в Кургане приостановлена эксплуатация здания ресторанно-гостиничного комплекса «7 и Я». Такое решение в сентябре принял городской суд по иску прокуратуры.