В Кургане беременная женщина не может получить QR-код

Из-за ограничений женщина на 14-й неделе беременности не может попасть в ТРЦ (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Беременная женщина обратилась к курганским властям за разъяснением по поводу антиковидных ограничений: без QR-кода она не может попасть в ТЦ, но прививку ставить нельзя. Пост об этом размещен в курганском паблике во «ВКонтакте».

«Я нахожусь на 14 неделе беременности. Поставить прививку, даже при всем желании, по закону я могу только после 22 недели. Мне необходимо купить одежду для беременной, магазины с такими товарами находятся в ТРЦ. Как же мне быть? Чтобы купить штаны за 1000 рублей мне нужно сдать ПЦР за 1200 рублей, ждать сутки пока он будет готов и останется 24 часа чтобы купить необходимое? Уважаемые власти, дайте пояснения, в личке вы не отвечаете, может быть здесь пост привлечет внимание», — написал анонимный автор в посте, размещенном в группе «Инцидент|Курган» во «Вконтакте».

Департамент здравоохранения Курганской области в ответе подтвердил, что по методическим рекомендациям Минздрава РФ пройти вакцинацию автор может только после 22 недели беременности, и напомнили, с какими документами сейчас пропускают в ТЦ (QR-код, сертификат о перенесенном заболевании, результаты отрицательного ПЦР-теста). «С пониманием относимся к описываемой Вами ситуации», — посочувствовали в департаменте. Горожане в комментариях к посту посоветовали заказывать одежду на дом с примеркой.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области с начала пандемии сотни беременных женщин переболели COVID-19. По словам, акушеров-гинекологов, у многих течение заболевания проходило крайне тяжело. К этому привела мутация вируса.