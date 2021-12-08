Курганские врачи смогут лучше лечить пациентов с COVID

Для больниц региона закупили 176 новых кислородных концентраторов (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области закупили 176 кислородных концентраторов для больниц региона. Данная информация размещена на сайте областного Территориального фонда ОМС. В фонде отметили, что с помощью этого увеличилось качество кислородотерапии, которую применяют при лечении коронавируса.

«В ноябре 2021 года Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Курганской области перечислил лечебным учреждениям Зауралья более 20 млн. рублей на приобретение и ремонт медицинского оборудования. Так, большая часть денежных средств была направлена на закуп кислородных концентраторов. <…> Благодаря новому оборудованию больницы смогли повысить качество кислородотерапии», — указано в сообщении.

Представители фонда отметили, что всего было закуплено 176 концентраторов. Больше всего аппаратов направили в Курганскую областную специализированную инфекционную больницу — 40, а также в Курганскую областную клиническую больницу — 35. С помощью этих концентраторов проводят кислородотерапию для среднетяжелых больных. Кислородные концентраторы, в том числе, применяются при лечении коронавируса.

Ранее стало известно, что стоимость лечения одного пациента с коронавирусом, который попал в больницу региона, составляет от 53 500 рублей до 320 000 рублей. За первые девять месяцев 2021 года таких пациентов в регионе было 16 625.