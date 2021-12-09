09 декабря 2021
08 декабря 2021

Водителей Тюмени начнут штрафовать без предупреждений

© Служба новостей «URA.RU»
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Платные парковки. Тюмень, паркомат, платная парковка, парковка платная
За неоплату парковки в центре Тюмени будут сразу же штрафовать на 2 500 рублей Фото:

Тестовый режим новых платных парковок в центре Тюмени закончится 13 декабря, после чего водителей, не оплативших услуги, начнут штрафовать без предварительного предупреждения. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации городской мэрии.

«13 декабря завершается тестовый режим работы новых платных парковок в центре Тюмени. В первые две недели водителей, не внесших средства вовремя, уведомляли об этом, давая время на оплату без начисления штрафа. С понедельника это правило перестанет действовать», — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации Тюмени.

Новые парковки ввели в эксплуатацию в конце ноября. За этот период выявлено более 140 случаев неоплаты. С 13 декабря в подобных ситуациях сразу же будет начислять штраф — 2 500 рублей.

Ранее URA.RU писало, что стоимость стоянки на новых парковках составляет 30 рублей в час. Плата взимается с 7:00 до 19:00 по будням.

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Тестовый режим новых платных парковок в центре Тюмени закончится 13 декабря, после чего водителей, не оплативших услуги, начнут штрафовать без предварительного предупреждения. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации городской мэрии. «13 декабря завершается тестовый режим работы новых платных парковок в центре Тюмени. В первые две недели водителей, не внесших средства вовремя, уведомляли об этом, давая время на оплату без начисления штрафа. С понедельника это правило перестанет действовать», — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации Тюмени. Новые парковки ввели в эксплуатацию в конце ноября. За этот период выявлено более 140 случаев неоплаты. С 13 декабря в подобных ситуациях сразу же будет начислять штраф — 2 500 рублей. Ранее URA.RU писало, что стоимость стоянки на новых парковках составляет 30 рублей в час. Плата взимается с 7:00 до 19:00 по будням.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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