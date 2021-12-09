Водителей Тюмени начнут штрафовать без предупреждений

За неоплату парковки в центре Тюмени будут сразу же штрафовать на 2 500 рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тестовый режим новых платных парковок в центре Тюмени закончится 13 декабря, после чего водителей, не оплативших услуги, начнут штрафовать без предварительного предупреждения. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации городской мэрии.

«13 декабря завершается тестовый режим работы новых платных парковок в центре Тюмени. В первые две недели водителей, не внесших средства вовремя, уведомляли об этом, давая время на оплату без начисления штрафа. С понедельника это правило перестанет действовать», — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации Тюмени.

Новые парковки ввели в эксплуатацию в конце ноября. За этот период выявлено более 140 случаев неоплаты. С 13 декабря в подобных ситуациях сразу же будет начислять штраф — 2 500 рублей.

Ранее URA.RU писало, что стоимость стоянки на новых парковках составляет 30 рублей в час. Плата взимается с 7:00 до 19:00 по будням.