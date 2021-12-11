Ночью на месте работали пожарные-спасатели (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В селе Погорелка Шадринского района (Курганская область) произошел пожар на территории газовой заправки. Вибрация от ударной волны дошла до домов, а в котельной выбило окна. Об этом URA.RU рассказал глава Погорельского сельсовета Александр Брагин.

«Одиннадцатый час [вечера] был. Хлопок сильный очень произошел. Даже вибрация была в доме. Из окна увидел зарево. Быстро оделся, поехал на место. <…> Шел столб огня. Близко не подпускали», — объяснил Брагин.

На месте, по его словам, работали пожарные-спасатели и полицейские. Брагин объяснил, что пожар произошел в гараже для ремонта машин, который был на территории заправки. Из-за ударной волны крышу гаража, по словам Брагина, бросило на электропровода, а в котельной выбило окна. Он отметил, что пожар быстро потушили. Брагин добавил, что жертв не было. Также он отметил, что причина пожара ему неизвестна.

В ГУ МЧС России по Курганской области URA.RU посоветовали обратиться в областное СУ СК РФ. Представители СК отметили, что за комментарием по этой ситуации стоит обратиться в полицию. В УМВД России по Курганской области ответили URA.RU, что позже прокомментируют эту ситуацию.

Пожар произошел в гараже, который находится на территории заправки Фото: группа соцсети «ВКонтакте» «Подслушано у водителей Шадринск»