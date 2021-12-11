11 декабря 2021
10 декабря 2021
09 декабря 2021

В Курганской области из-за пожара на заправке выбило окна. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на улице Гоголя. Курган, мчс, деревянный дом, пожарная машина, заброшенный дом, пожар, ночь, пожарные
Ночью на месте работали пожарные-спасатели (архивное фото) Фото:

В селе Погорелка Шадринского района (Курганская область) произошел пожар на территории газовой заправки. Вибрация от ударной волны дошла до домов, а в котельной выбило окна. Об этом URA.RU рассказал глава Погорельского сельсовета Александр Брагин.

«Одиннадцатый час [вечера] был. Хлопок сильный очень произошел. Даже вибрация была в доме. Из окна увидел зарево. Быстро оделся, поехал на место. <…> Шел столб огня. Близко не подпускали», — объяснил Брагин.

На месте, по его словам, работали пожарные-спасатели и полицейские. Брагин объяснил, что пожар произошел в гараже для ремонта машин, который был на территории заправки. Из-за ударной волны крышу гаража, по словам Брагина, бросило на электропровода, а в котельной выбило окна. Он отметил, что пожар быстро потушили. Брагин добавил, что жертв не было. Также он отметил, что причина пожара ему неизвестна.

В ГУ МЧС России по Курганской области URA.RU посоветовали обратиться в областное СУ СК РФ. Представители СК отметили, что за комментарием по этой ситуации стоит обратиться в полицию. В УМВД России по Курганской области ответили URA.RU, что позже прокомментируют эту ситуацию.

Пожар произошел в гараже, который находится на территории заправки
Фото:

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В селе Погорелка Шадринского района (Курганская область) произошел пожар на территории газовой заправки. Вибрация от ударной волны дошла до домов, а в котельной выбило окна. Об этом URA.RU рассказал глава Погорельского сельсовета Александр Брагин. «Одиннадцатый час [вечера] был. Хлопок сильный очень произошел. Даже вибрация была в доме. Из окна увидел зарево. Быстро оделся, поехал на место. <…> Шел столб огня. Близко не подпускали», — объяснил Брагин. На месте, по его словам, работали пожарные-спасатели и полицейские. Брагин объяснил, что пожар произошел в гараже для ремонта машин, который был на территории заправки. Из-за ударной волны крышу гаража, по словам Брагина, бросило на электропровода, а в котельной выбило окна. Он отметил, что пожар быстро потушили. Брагин добавил, что жертв не было. Также он отметил, что причина пожара ему неизвестна. В ГУ МЧС России по Курганской области URA.RU посоветовали обратиться в областное СУ СК РФ. Представители СК отметили, что за комментарием по этой ситуации стоит обратиться в полицию. В УМВД России по Курганской области ответили URA.RU, что позже прокомментируют эту ситуацию.
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