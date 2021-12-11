11 декабря 2021
10 декабря 2021

Популярный для детей зоопарк под Курганом на грани закрытия

© Служба новостей «URA.RU»
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Международный день птиц - интернациональный экологический праздник. Зоопарк. Челябинск, страус
В Курганской области «Страусиная ферма» не получила лицензию Фото:

В Курганской области популярная для посещения родителей с детьми «Страусиная ферма» рискует закрыться с 1 января 2022 года. Компания не получила соответствующую лицензию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Страусиная ферма», которая расположен возле села Колташево в Кетовском районе с 1 января 2022 года может быть вне закона, так как лицензии на проведение культурно-зрелищных мероприятий с животными не имеет», — говорится в релизе ведомства. С 1 января 2022 года все учреждения, которые используют зверей в культурно-зрелищных мероприятиях, обязаны получить лицензию Россельхознадзора. Но заявка на это должна подаваться заранее, чтобы специалисты успели обследовать территорию и условия содержания животных.

«Процедуру лицензирования, согласно требованиям российского законодательства, до конца этого года должны пройти все цирки, зоопарки, дельфинарии, океанариумы и другие организации и индивидуальные предприниматели, которые содержат и используют животных в культурно-зрелищных целях. С 1 января 2022 года осуществление такой деятельности без лицензии не будет допускаться», — уточняют в Россельхознадзоре. По телефону в «Страусиной ферме» информацию комментировать URA.RU не стали.

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В Курганской области популярная для посещения родителей с детьми «Страусиная ферма» рискует закрыться с 1 января 2022 года. Компания не получила соответствующую лицензию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Страусиная ферма», которая расположен возле села Колташево в Кетовском районе с 1 января 2022 года может быть вне закона, так как лицензии на проведение культурно-зрелищных мероприятий с животными не имеет», — говорится в релизе ведомства. С 1 января 2022 года все учреждения, которые используют зверей в культурно-зрелищных мероприятиях, обязаны получить лицензию Россельхознадзора. Но заявка на это должна подаваться заранее, чтобы специалисты успели обследовать территорию и условия содержания животных. «Процедуру лицензирования, согласно требованиям российского законодательства, до конца этого года должны пройти все цирки, зоопарки, дельфинарии, океанариумы и другие организации и индивидуальные предприниматели, которые содержат и используют животных в культурно-зрелищных целях. С 1 января 2022 года осуществление такой деятельности без лицензии не будет допускаться», — уточняют в Россельхознадзоре. По телефону в «Страусиной ферме» информацию комментировать URA.RU не стали.
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