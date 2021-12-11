Курганец обгорел, заправляя машину

В Курганской области пожарные тушили возгорание на газозаправочной станции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Шадринского района Курганской области пострадал при заправке машины на газозаправочной станции. Курганец получил ожоги от загоревшегося автомобиля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области, комментируя инцидент на заправке в селе Погорелка.

«По предварительной информации, возгорание произошло из-за нарушения целостности незадолго до этого заправленного газового баллона, который находился в багажнике автомобиля Toyota. В результате происшествия владелец транспортного средства получил термические ожоги лица и шеи, автомобиль и гараж повреждены огнем. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего», — ответили в полиции.

URA.RU ранее писало, что в селе Погорелка Шадринского района произошел пожар на территории газовой заправки. Вибрация от ударной волны дошла до домов, а в котельной выбило окна. Глава Погорельского сельсовета Александр Брагин пояснил, что пожар произошел в гараже для ремонта машин, который был на территории заправки. Из-за ударной волны крышу гаража, по словам Брагина, бросило на электропровода, а в котельной выбило окна.