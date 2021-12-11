11 декабря 2021
10 декабря 2021

Курганец обгорел, заправляя машину

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара на автостоянке у башни Исеть. Екатеринбург, пожарный, тушение пожара, сгоревший автомобиль, поджог автомобиля, машина сгорела, поджог машины
В Курганской области пожарные тушили возгорание на газозаправочной станции Фото:

Житель Шадринского района Курганской области пострадал при заправке машины на газозаправочной станции. Курганец получил ожоги от загоревшегося автомобиля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области, комментируя инцидент на заправке в селе Погорелка.

«По предварительной информации, возгорание произошло из-за нарушения целостности незадолго до этого заправленного газового баллона, который находился в багажнике автомобиля Toyota. В результате происшествия владелец транспортного средства получил термические ожоги лица и шеи, автомобиль и гараж повреждены огнем. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего», — ответили в полиции.

URA.RU ранее писало, что в селе Погорелка Шадринского района произошел пожар на территории газовой заправки. Вибрация от ударной волны дошла до домов, а в котельной выбило окна. Глава Погорельского сельсовета Александр Брагин пояснил, что пожар произошел в гараже для ремонта машин, который был на территории заправки. Из-за ударной волны крышу гаража, по словам Брагина, бросило на электропровода, а в котельной выбило окна.

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Житель Шадринского района Курганской области пострадал при заправке машины на газозаправочной станции. Курганец получил ожоги от загоревшегося автомобиля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области, комментируя инцидент на заправке в селе Погорелка. «По предварительной информации, возгорание произошло из-за нарушения целостности незадолго до этого заправленного газового баллона, который находился в багажнике автомобиля Toyota. В результате происшествия владелец транспортного средства получил термические ожоги лица и шеи, автомобиль и гараж повреждены огнем. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего», — ответили в полиции. URA.RU ранее писало, что в селе Погорелка Шадринского района произошел пожар на территории газовой заправки. Вибрация от ударной волны дошла до домов, а в котельной выбило окна. Глава Погорельского сельсовета Александр Брагин пояснил, что пожар произошел в гараже для ремонта машин, который был на территории заправки. Из-за ударной волны крышу гаража, по словам Брагина, бросило на электропровода, а в котельной выбило окна.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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