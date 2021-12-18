18 декабря 2021
17 декабря 2021

Журналист Пивоваров высмеял новогодние украшения автобуса Кургана. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, пазик, автобус, паз
Салон автобуса украсили по инициативе самих работников Фото:

Журналист и блогер-миллионник Алексей Пивоваров, в шутку, отметил, что атмосфера в украшенном курганском автобусе №378 помогает ощутить себя в жарких странах Об этом он рассказал на youtube-канале «Редакция».

«Редкий шанс. Можно не покидая заснеженный Курган ощутить себя в жаркой Шри-Ланке или в тук-туке на Гоа. Кто мечтал о зимовке в экзотических краях, а коронавирус опять нарушил планы? Для вас есть решение — маршрутка №378», — отметил Пивоваров в последнем выпуске дайджеста «Редакция. News».

По его словам, история с маршруткой в Кургане в очередной раз доказала, что угодить вкусам россиян не просто. Ранее в сообществах соцсети «ВКонтакте», посвященных Кургану, разместили видео салона автобуса, который украсили к Новому году. Горожане по-разному отнеслись к этой идее. В мэрии отметили, что члены экипажа автобуса сами придумали украсить салон, и, судя по большинству комментариев, многим горожанам понравилось оформление.

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Журналист и блогер-миллионник Алексей Пивоваров, в шутку, отметил, что атмосфера в украшенном курганском автобусе №378 помогает ощутить себя в жарких странах Об этом он рассказал на youtube-канале «Редакция». «Редкий шанс. Можно не покидая заснеженный Курган ощутить себя в жаркой Шри-Ланке или в тук-туке на Гоа. Кто мечтал о зимовке в экзотических краях, а коронавирус опять нарушил планы? Для вас есть решение — маршрутка №378», — отметил Пивоваров в последнем выпуске дайджеста «Редакция. News». По его словам, история с маршруткой в Кургане в очередной раз доказала, что угодить вкусам россиян не просто. Ранее в сообществах соцсети «ВКонтакте», посвященных Кургану, разместили видео салона автобуса, который украсили к Новому году. Горожане по-разному отнеслись к этой идее. В мэрии отметили, что члены экипажа автобуса сами придумали украсить салон, и, судя по большинству комментариев, многим горожанам понравилось оформление.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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