Салон автобуса украсили по инициативе самих работников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Журналист и блогер-миллионник Алексей Пивоваров, в шутку, отметил, что атмосфера в украшенном курганском автобусе №378 помогает ощутить себя в жарких странах Об этом он рассказал на youtube-канале «Редакция».

«Редкий шанс. Можно не покидая заснеженный Курган ощутить себя в жаркой Шри-Ланке или в тук-туке на Гоа. Кто мечтал о зимовке в экзотических краях, а коронавирус опять нарушил планы? Для вас есть решение — маршрутка №378», — отметил Пивоваров в последнем выпуске дайджеста «Редакция. News».

По его словам, история с маршруткой в Кургане в очередной раз доказала, что угодить вкусам россиян не просто. Ранее в сообществах соцсети «ВКонтакте», посвященных Кургану, разместили видео салона автобуса, который украсили к Новому году. Горожане по-разному отнеслись к этой идее. В мэрии отметили, что члены экипажа автобуса сами придумали украсить салон, и, судя по большинству комментариев, многим горожанам понравилось оформление.