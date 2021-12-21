21 декабря 2021

Спикер Курганской облдумы получил награду от Володина. Фото

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Организационное собрание фракции политической партии
Вячеслав Володин наградил коллег из регионов за вклад в развитие парламентаризма (архивное фото) Фото:

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин вручил почетную грамоту спикеру Курганской облдумы Дмитрию Фролову. Данная информация размещена на сайте облдумы.

«21 декабря в ходе пленарного заседания нижней палаты Федерального Собрания председатель Государственной Думы Вячеслав Володин вручил награды за развитие парламентаризма. За большой вклад в законотворческую деятельность и развитие парламентаризма Почетной грамотой Госдумы награжден председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов», — указано в сообщении.

Фролов возглавляет Курганскую областную думу второй созыв подряд. В 2020 году его переизбрали на этот пост. Тогда кандидатуру Фролова поддержали 32 депутата.

Почетную грамоту вручили 21 декабря
Фото:

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Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин вручил почетную грамоту спикеру Курганской облдумы Дмитрию Фролову. Данная информация размещена на сайте облдумы. «21 декабря в ходе пленарного заседания нижней палаты Федерального Собрания председатель Государственной Думы Вячеслав Володин вручил награды за развитие парламентаризма. За большой вклад в законотворческую деятельность и развитие парламентаризма Почетной грамотой Госдумы награжден председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов», — указано в сообщении. Фролов возглавляет Курганскую областную думу второй созыв подряд. В 2020 году его переизбрали на этот пост. Тогда кандидатуру Фролова поддержали 32 депутата.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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