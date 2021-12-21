Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин вручил почетную грамоту спикеру Курганской облдумы Дмитрию Фролову. Данная информация размещена на сайте облдумы.
«21 декабря в ходе пленарного заседания нижней палаты Федерального Собрания председатель Государственной Думы Вячеслав Володин вручил награды за развитие парламентаризма. За большой вклад в законотворческую деятельность и развитие парламентаризма Почетной грамотой Госдумы награжден председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов», — указано в сообщении.
Фролов возглавляет Курганскую областную думу второй созыв подряд. В 2020 году его переизбрали на этот пост. Тогда кандидатуру Фролова поддержали 32 депутата.
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин вручил почетную грамоту спикеру Курганской облдумы Дмитрию Фролову. Данная информация размещена на сайте облдумы. «21 декабря в ходе пленарного заседания нижней палаты Федерального Собрания председатель Государственной Думы Вячеслав Володин вручил награды за развитие парламентаризма. За большой вклад в законотворческую деятельность и развитие парламентаризма Почетной грамотой Госдумы награжден председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов», — указано в сообщении. Фролов возглавляет Курганскую областную думу второй созыв подряд. В 2020 году его переизбрали на этот пост. Тогда кандидатуру Фролова поддержали 32 депутата.