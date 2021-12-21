Вячеслав Володин наградил коллег из регионов за вклад в развитие парламентаризма (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин вручил почетную грамоту спикеру Курганской облдумы Дмитрию Фролову. Данная информация размещена на сайте облдумы.

«21 декабря в ходе пленарного заседания нижней палаты Федерального Собрания председатель Государственной Думы Вячеслав Володин вручил награды за развитие парламентаризма. За большой вклад в законотворческую деятельность и развитие парламентаризма Почетной грамотой Госдумы награжден председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов», — указано в сообщении.

Фролов возглавляет Курганскую областную думу второй созыв подряд. В 2020 году его переизбрали на этот пост. Тогда кандидатуру Фролова поддержали 32 депутата.

Почетную грамоту вручили 21 декабря Фото: сайт Курганской облдумы