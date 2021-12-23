23 декабря 2021

В Тюменской области резко похолодает

© Служба новостей «URA.RU»
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Морозы в Екатеринбурге, зима, мороз, холод
Местами в регионе 25 декабря ожидается до -30 градусов Фото:

Ночью 25 декабря в Тюменской области температура воздуха понизится до -30 градусов. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении МЧС. Согласно данным Гидрометеоцентра, 24 декабря в области будет от 10 до 20 (ночью) градусов мороза.

«25 декабря в Тюменской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью в северных районах небольшой снег, местами изморозь, ветер юго-западный 5-10 м/с. Резкое похолодание, температура ночью 20—25 ниже нуля, при прояснении до -30, днем минус 18—минус 23», — предупредили в ведомстве.

В последние несколько суток на Тюменскую область обрушились сильные снегопады. Из-за стихии в областном центре резко выросли цены на такси и образовались многокилометровые пробки.

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Ночью 25 декабря в Тюменской области температура воздуха понизится до -30 градусов. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении МЧС. Согласно данным Гидрометеоцентра, 24 декабря в области будет от 10 до 20 (ночью) градусов мороза. «25 декабря в Тюменской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью в северных районах небольшой снег, местами изморозь, ветер юго-западный 5-10 м/с. Резкое похолодание, температура ночью 20—25 ниже нуля, при прояснении до -30, днем минус 18—минус 23», — предупредили в ведомстве. В последние несколько суток на Тюменскую область обрушились сильные снегопады. Из-за стихии в областном центре резко выросли цены на такси и образовались многокилометровые пробки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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