В Тюменской области резко похолодает

Местами в регионе 25 декабря ожидается до -30 градусов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ночью 25 декабря в Тюменской области температура воздуха понизится до -30 градусов. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении МЧС. Согласно данным Гидрометеоцентра, 24 декабря в области будет от 10 до 20 (ночью) градусов мороза.

«25 декабря в Тюменской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью в северных районах небольшой снег, местами изморозь, ветер юго-западный 5-10 м/с. Резкое похолодание, температура ночью 20—25 ниже нуля, при прояснении до -30, днем минус 18—минус 23», — предупредили в ведомстве.

В последние несколько суток на Тюменскую область обрушились сильные снегопады. Из-за стихии в областном центре резко выросли цены на такси и образовались многокилометровые пробки.