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В Тюмени водители стоят в семибалльных пробках. «Снег пошел, и опять тормозим». Скрины

© Служба новостей «URA.RU»
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Стрежевская переправа. Излучинск, очередь , пробка, зима, переправа, затор
Пробки в семь баллов не оставляют водителей равнодушными Фото:

Семибалльные пробки в настоящее время наблюдаются на дорогах Тюмени. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Дубльгис». Ожидая проезда, водители общаются между собой: кто-то шутит, а кто-то реагирует агрессивно.

«Да что такое. Снег пошел, и опять тормозим», — так ситуацию на дорогах Тюмени 27 декабря описал один из автомобилистов, оставив сообщение в сервисе «Дубльгис».

Согласно данным портала, в 11:30 понедельника в городе зафиксированы семибалльные пробки. Сильные заторы наблюдаются на улицах Московский тракт, Республики, Мельникайте, 50 лет Октября, 50 лет ВЛКСМ, Советской, Максима Горького и других. Из-за ДТП большая пробка сформировалась на Домостроителей.

Дорожная ситуация действует на автомобилистов по-разному. Общаясь с братьями по несчастью, некоторые водители шутят, а вот другие реагируют на временные неудобства весьма агрессивно.

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Семибалльные пробки в настоящее время наблюдаются на дорогах Тюмени. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Дубльгис». Ожидая проезда, водители общаются между собой: кто-то шутит, а кто-то реагирует агрессивно. «Да что такое. Снег пошел, и опять тормозим», — так ситуацию на дорогах Тюмени 27 декабря описал один из автомобилистов, оставив сообщение в сервисе «Дубльгис». Согласно данным портала, в 11:30 понедельника в городе зафиксированы семибалльные пробки. Сильные заторы наблюдаются на улицах Московский тракт, Республики, Мельникайте, 50 лет Октября, 50 лет ВЛКСМ, Советской, Максима Горького и других. Из-за ДТП большая пробка сформировалась на Домостроителей. Дорожная ситуация действует на автомобилистов по-разному. Общаясь с братьями по несчастью, некоторые водители шутят, а вот другие реагируют на временные неудобства весьма агрессивно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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