Семибалльные пробки в настоящее время наблюдаются на дорогах Тюмени. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Дубльгис». Ожидая проезда, водители общаются между собой: кто-то шутит, а кто-то реагирует агрессивно.
«Да что такое. Снег пошел, и опять тормозим», — так ситуацию на дорогах Тюмени 27 декабря описал один из автомобилистов, оставив сообщение в сервисе «Дубльгис».
Согласно данным портала, в 11:30 понедельника в городе зафиксированы семибалльные пробки. Сильные заторы наблюдаются на улицах Московский тракт, Республики, Мельникайте, 50 лет Октября, 50 лет ВЛКСМ, Советской, Максима Горького и других. Из-за ДТП большая пробка сформировалась на Домостроителей.
Дорожная ситуация действует на автомобилистов по-разному. Общаясь с братьями по несчастью, некоторые водители шутят, а вот другие реагируют на временные неудобства весьма агрессивно.
Семибалльные пробки в настоящее время наблюдаются на дорогах Тюмени. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Дубльгис». Ожидая проезда, водители общаются между собой: кто-то шутит, а кто-то реагирует агрессивно. «Да что такое. Снег пошел, и опять тормозим», — так ситуацию на дорогах Тюмени 27 декабря описал один из автомобилистов, оставив сообщение в сервисе «Дубльгис». Согласно данным портала, в 11:30 понедельника в городе зафиксированы семибалльные пробки. Сильные заторы наблюдаются на улицах Московский тракт, Республики, Мельникайте, 50 лет Октября, 50 лет ВЛКСМ, Советской, Максима Горького и других. Из-за ДТП большая пробка сформировалась на Домостроителей. Дорожная ситуация действует на автомобилистов по-разному. Общаясь с братьями по несчастью, некоторые водители шутят, а вот другие реагируют на временные неудобства весьма агрессивно.