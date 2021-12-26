В Тюмени водители стоят в семибалльных пробках. «Снег пошел, и опять тормозим». Скрины 27 декабря 2021 в 11:30 Размер текста - 17 + Пробки в семь баллов не оставляют водителей равнодушными Фото: Александр Елизаров © URA.RU Семибалльные пробки в настоящее время наблюдаются на дорогах Тюмени. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Дубльгис». Ожидая проезда, водители общаются между собой: кто-то шутит, а кто-то реагирует агрессивно. «Да что такое. Снег пошел, и опять тормозим», — так ситуацию на дорогах Тюмени 27 декабря описал один из автомобилистов, оставив сообщение в сервисе «Дубльгис». Согласно данным портала, в 11:30 понедельника в городе зафиксированы семибалльные пробки. Сильные заторы наблюдаются на улицах Московский тракт, Республики, Мельникайте, 50 лет Октября, 50 лет ВЛКСМ, Советской, Максима Горького и других. Из-за ДТП большая пробка сформировалась на Домостроителей. Дорожная ситуация действует на автомобилистов по-разному. Общаясь с братьями по несчастью, некоторые водители шутят, а вот другие реагируют на временные неудобства весьма агрессивно. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту. Семибалльные пробки в настоящее время наблюдаются на дорогах Тюмени. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Дубльгис». Ожидая проезда, водители общаются между собой: кто-то шутит, а кто-то реагирует агрессивно. «Да что такое. Снег пошел, и опять тормозим», — так ситуацию на дорогах Тюмени 27 декабря описал один из автомобилистов, оставив сообщение в сервисе «Дубльгис». Согласно данным портала, в 11:30 понедельника в городе зафиксированы семибалльные пробки. Сильные заторы наблюдаются на улицах Московский тракт, Республики, Мельникайте, 50 лет Октября, 50 лет ВЛКСМ, Советской, Максима Горького и других. Из-за ДТП большая пробка сформировалась на Домостроителей. Дорожная ситуация действует на автомобилистов по-разному. Общаясь с братьями по несчастью, некоторые водители шутят, а вот другие реагируют на временные неудобства весьма агрессивно. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям