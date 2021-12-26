В Кургане депутаты хотят уравнять торговые сети и мелкие магазины

Курганские депутаты предложат выдавать лицензии на продажу алкоголя по-новому Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты Курганской областной думы предложат федеральным властям изменить правила получения лицензий на торговлю алкоголем. По мнению парламентариев, это позволит поставить в равные условия торговые сети и сельские магазины. 27 декабря инициативу поддержали члены комитета облдумы по экономической политике, передает корреспондент URA.RU.

«Сегодня стоимость лицензии для любого предприятия составляет 65 тысяч рублей, и не важно, сколько у него филиалов, магазинов. И получается, что большая сеть, имея 100 магазинов, платит 65 тысяч рублей в год. Магазин, который находится в селе, платит тоже 65 тысяч рублей», — заявил глава комитета Евгений Кафеев.

Он считает, что в том числе из-за этого количество сельских магазинов, которые легально торгуют алкоголем, резко уменьшилось. Из-за этого увеличиваются продажи контрафакта, что порой может привести к отравлениям. Чтобы решить проблему, курганские депутаты предложили уменьшить размер лицензионного платежа, но брать его не с одного юридического лица, а с каждой точки, где продается алкоголь.

«Мы предлагаем выйти с инициативой и сделать так: один магазин — 12 тысяч рублей. Эта цифра подсчитана исходя из того, чтобы и бюджет не потерял [деньги]», — заявил Кафеев. По его данным, сейчас в регионе 244 лицензиата платят за лицензию по 65 тысяч рублей в год — итого около 15 млн рублей. В регионе действует 1100 торговых точек с алкоголем, при платежах в 12 тысяч они заплатят в бюджет около 13 млн рублей в год. Плюс за счет снижения лицензионных платежей власти надеются вывести из тени часть продавцов. Торговым сетям при этом придется платить больше, чем ранее. Депутаты единогласно поддержали эту инициативу.

URA.RU сообщало, что в октябре в Курганской области были зафиксированы случаи отравления суррогатным алкоголем. Перед этим стало известно о массовых отравлениях контрафактным спиртным в Свердловской и Оренбургской областях.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам