Мать курганского подростка пожаловалась на инспектора ПДН

Жительница Шумихи протестует против постановки на учет своей дочери из-за энергетика Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Шумихи пытается опротестовать постановку дочери на учет в органах ПДН. Девочку заподозрили в употреблении алкоголя, написала мать подростка в соцсетях.

«13 апреля ребенок отпросился погулять с друзьями в парке. Во время прогулки их остановила полиция проверить паспорта. У моей дочери его не было. Тогда сотрудница ПДН сказала проехать в отдел для дальнейшего разбирательства. Когда они сели в машину, инспектор спросила, что пили, потому что учуяла какой-то запах. Подруга дочери достала из карманов банки энергетиков, которые не являются алкогольными напитками», — написала жительница Шумихи в группе «Реальный Курган» соцсети «ВКонтакте».

По словам автора, в полиции дочь допросили и дали документы на подпись без ведома родителей. На комиссии вынесли штраф — 500 рублей. Позже в колледж пришло уведомление о постановке девочки на учет. «Дочь является одной из лучших студенток, победительницей всероссийского конкурса, занимается спортом, хочет поступать в институт МВД. <> В шоке не только я, но юрист и преподаватели колледжа от такого беспредела, что творит наше ОВД и ПДН», — пишет жительница Шумихи. Она написала жалобу в прокуратуру, областное УМВД и правозащитнику.

В пресс-службе УМВД региона URA.RU подтвердили, что подросток поставлена на учет в ПДН отдела МВД России «Шумихинский» за правонарушение, связанное с употреблением спиртного. «От прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения дочери мать отказалась, согласившись с правонарушением. Рассмотрение протокола на комиссии по делам несовершеннолетних проходило в присутствии законного представителя. Поэтому обоснованность постановки на учет подростка вне всяких сомнений», — уточнили в ведомстве.

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