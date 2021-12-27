Мужчина выслеживал женщин в безлюдных местах и угрожал им ножом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Фотография мужчины, обвиняемого в нападении на женщин в Кургане и изнасиловании, опубликована на сайте областного управления МВД. Сотрудники полиции пытаются таким образом найти других потерпевших, если они были.

«В настоящее время по уголовному делу продолжаются оперативные и следственные действия, направленные на установление других фактов противоправной деятельности обвиняемого. Лицам, пострадавшим от действий данного гражданина, необходимо обратиться в полицию по телефонам 02,112, 89226775635, 89091776804», — говорится в сообщении.

49-летнего неоднократно судимого жителя Кургана обвиняют в разбойных нападениях на двух женщин в конце 2020 года. В полиции отмечают, что установить его причастность к нападениям удалось в результате оперативно-разыскных мероприятий и исследованию биологических следов, оставленных им на вещах потерпевших.

Ранее URA.RU сообщало, что полиция отчиталась о задержании подозреваемого в двух разбойных нападениях, совершенных год назад. Преступник, скрывая лицо под маской, в безлюдном месте выслеживал одиноких женщин. Он угрожал им ножом и похищал имеющееся при себе ценное имущество. «Одну из женщин злоумышленник силой увел на пустырь, где совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера», — отмечают в полиции. Уголовные дела возбуждены по ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой), ст. 131 УК РФ (изнасилование), ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Расследованием занимается региональное следственное управление СК России.

Полиция ищет потерпевших от действий 49-летнего курганца Фото: 45.мвд.рф

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