В ЯНАО прокуратура помогла пенсионерке добиться прибавки к пенсии

Прокуратура помогла пенсионерке получить пособие в две тысячи рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ЯНАО прокуратура через суд помогла пенсионерке получить прибавку к пенсии. Как сообщается на официальном сайте окружного надзорного ведомства, причиной отказа в ежемесячном пособии назвали отсутствие 15-летнего стажа работы в регионе.

«Собранными в ходе проверки материалам подтверждена фактическая трудовая деятельность заявителя на территории округа более 15 лет, в этой связи прокурор района направил в суд иск о признании за неработающим пенсионером права на получение ежемесячного пособия в размере две тысячи рублей. Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме, право пенсионерки на получение указанной выплаты с 21.01.2021 восстановлено», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Пенсионерка занималась предпринимательской деятельностью в ЯНАО с 2003 по 2012 год все налоговые вычеты перечислялись по месту регистрации, в город Омск. Орган самоуправления Тазовского района учел только период работы с 2012 по 2019 год, когда производились выплаты в окружной пенсионный фонд.

Агентство обратилось за комментарием в администрацию Тазовского района. На момент выхода публикации, ответа не поступило.

Это уже не первый случай, когда в ЯНАО не выплачиваются деньги пенсионерам. Ранее URA.RU сообщало, что окружное отделение пенсионного фонда России не назначает пенсионеру досрочную пенсию, ссылаясь на то, что трудовой стаж составлял 18 лет вместо требуемых 25 лет, хотя в суде было доказано обратное. После чего организация потребовала у пожилого человека написать новое заявление на предоставлении выплаты.

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