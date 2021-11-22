22 ноября 2021
21 ноября 2021
20 ноября 2021
19 ноября 2021

ПФР отказал жителю ЯНАО в пенсии, несмотря на решение суда

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Очередь в МФЦ. Тюмень, пенсионер, мфц, очередь , дедушка, пожилой человек
Общий стаж мужчины позволяет получить досрочную пенсию Фото:

Отделение пенсионного фонда России (ПФР) в ЯНАО не назначает пенсионеру Владимиру Агаджаняну досрочную пенсию, ссылаясь на то, что его трудовой стаж составляет 18 лет вместо требуемых 25 лет, хотя в суде было доказано обратное. Об этом URA.RU сообщил адвокат мужчины Евгений Гудимов.

«Пенсионный фонд не засчитал ему (Агаджаняну — прим. URA.RU) работу на четырех предприятиях, там стаж порядка 15 лет. Через суд эти периоды засчитали. Мы это решение суда направили в пенсионный фонд с заявлением, чтобы назначили пенсию, а они отвечают, что эти периоды не зачтены», — рассказывает Гудимов.

Сейчас Агаджаян вместе с адвокатом подали жалобу в прокуратуру. Получить оперативный комментарий в ПФР не удалось, туда был направлен запрос с просьбой прокомментировать информацию. Ответ на момент публикации не был получен.

Ранее проблемы с получением пенсии были у сотрудников УМВД по ЯНАО. Им незаконно перестали выплачивать районный коэффициент к пенсии.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал» и в viber-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...