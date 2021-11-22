ПФР отказал жителю ЯНАО в пенсии, несмотря на решение суда

Общий стаж мужчины позволяет получить досрочную пенсию Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Отделение пенсионного фонда России (ПФР) в ЯНАО не назначает пенсионеру Владимиру Агаджаняну досрочную пенсию, ссылаясь на то, что его трудовой стаж составляет 18 лет вместо требуемых 25 лет, хотя в суде было доказано обратное. Об этом URA.RU сообщил адвокат мужчины Евгений Гудимов.

«Пенсионный фонд не засчитал ему (Агаджаняну — прим. URA.RU) работу на четырех предприятиях, там стаж порядка 15 лет. Через суд эти периоды засчитали. Мы это решение суда направили в пенсионный фонд с заявлением, чтобы назначили пенсию, а они отвечают, что эти периоды не зачтены», — рассказывает Гудимов.

Сейчас Агаджаян вместе с адвокатом подали жалобу в прокуратуру. Получить оперативный комментарий в ПФР не удалось, туда был направлен запрос с просьбой прокомментировать информацию. Ответ на момент публикации не был получен.

Ранее проблемы с получением пенсии были у сотрудников УМВД по ЯНАО. Им незаконно перестали выплачивать районный коэффициент к пенсии.