27 декабря 2021
26 декабря 2021
25 декабря 2021

Фельдшера, побившего ученика в Тобольске, отстранят от работы

© Служба новостей «URA.RU»
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Медик, напавшая на ребенка, больше не будет работать в школе (архивное фото) Фото:

Фельдшер школы в Тобольске, осужденная за побои одного из учеников, больше не будет работать в образовательном учреждении. Об этом URA.RU рассказали в департаменте образования администрации города.

«Конечно, о ситуации нам известно. Нужно понимать, что фельдшер не работник школы, а Областной больницы №3. Главврачу направлено письмо с просьбой заменить специалиста. Насколько нам известно, после праздничных выходных в школе будет трудиться другой медик», — рассказала URA.RU председатель комитета правового и кадрового обеспечения департамента образования Юлия Шанаурова.

URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Тюменской области. Ответ ожидается.

Как ранее сообщало агентство, школьный медик применила силу к ученику, который не желал ставить пробу на туберкулез. По словам мамы ребенка, сотрудница хотела привить сына насильно.

В разговоре с URA.RU мама мальчика также рассказала, что не сразу пошла писать заявление в полицию. Решение она приняла после того, как получила угрозы.

«Сначала мы с Еленой Мальцевой встретились в школе. Я спросила, не хочет ли она извиниться, но фельдшер только ухмылялась. Вскоре через соседей мне передали угрозы. Мол, микрорайон маленький, а моим детям еще здесь учиться. Тогда я написала заявление», — рассказала мама пострадавшего.

По словам женщины, она удивлена, что медик получила административное наказание. Подобное поведение должностного лица по отношению к ребенку она считает уголовным преступлением.

В открытом доступе отсутствуют контактные данные осужденной Елены Мальцевой. Однако URA.RU готово в любой момент предоставить ей площадку для высказывания своей точки зрения на ситуацию.

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Фельдшер школы в Тобольске, осужденная за побои одного из учеников, больше не будет работать в образовательном учреждении. Об этом URA.RU рассказали в департаменте образования администрации города. «Конечно, о ситуации нам известно. Нужно понимать, что фельдшер не работник школы, а Областной больницы №3. Главврачу направлено письмо с просьбой заменить специалиста. Насколько нам известно, после праздничных выходных в школе будет трудиться другой медик», — рассказала URA.RU председатель комитета правового и кадрового обеспечения департамента образования Юлия Шанаурова. URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Тюменской области. Ответ ожидается. Как ранее сообщало агентство, школьный медик применила силу к ученику, который не желал ставить пробу на туберкулез. По словам мамы ребенка, сотрудница хотела привить сына насильно. В разговоре с URA.RU мама мальчика также рассказала, что не сразу пошла писать заявление в полицию. Решение она приняла после того, как получила угрозы. «Сначала мы с Еленой Мальцевой встретились в школе. Я спросила, не хочет ли она извиниться, но фельдшер только ухмылялась. Вскоре через соседей мне передали угрозы. Мол, микрорайон маленький, а моим детям еще здесь учиться. Тогда я написала заявление», — рассказала мама пострадавшего. По словам женщины, она удивлена, что медик получила административное наказание. Подобное поведение должностного лица по отношению к ребенку она считает уголовным преступлением. В открытом доступе отсутствуют контактные данные осужденной Елены Мальцевой. Однако URA.RU готово в любой момент предоставить ей площадку для высказывания своей точки зрения на ситуацию.
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