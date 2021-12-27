На тюменских АЗС замечен резкий рост стоимости бензина

Жители Ишима отмечают рост стоимости ГСМ на местных АЗС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бензин на автозаправочных станциях (АЗС) города Ишима за последний месяц подорожал, в среднем, на 1 рубль, 20 копеек. Об этом URA.RU рассказали местные жители, заметившие разницу. Пользователи соцсетей также широко обсуждают эту тему.

«Еще месяц назад АИ-92 стоил 45 рублей. Я тогда подумал, что скоро до „полтинника“ добьют, наверное. Несколько недель не ездил на машине: был в командировке. Возвращаюсь — уже больше 46 рублей за литр. Это жесть», — заявил один из жителей Ишима в беседе с URA.RU.

Пользователи паблика «Ишим пере Подслушано» также отмечают рост стоимости ГСМ на городских АЗС. «Ужас. Скоро 50 рублей будет уже. Вообще выкачивают деньги в прямом смысле этого слова. Это беспредел. Куда смотрит правительство…», — отметила Роза Новикова. «После Нового года еще больше будет. На 9% повысится топливо. За рубеж снизят цену, а внутри страны увеличат», — считает Максим Болдышев. «А обещали, что выше инфляции не поднимут», — добавил Иосиф Главный.

В региональное управление ФАС направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что тюменские власти признали отсутствие механизма влияния на ценообразование на АЗС.

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