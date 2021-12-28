В Тюменской области в четыре раза выросли цены на авиабилеты

29 декабря 2021 в 14:42 Размер текста - 17 +

В тобольском аэропорту «Ремезов» подорожали авиабилеты в Москву Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Перед Новым годом авиаперелеты по маршруту Тобольск — Москва подорожали в четыре раза. Минимальная стоимость авиабилетов по этому направлению 31 декабря составляет 13, 5 тыс. рублей. Информация об этом указана на официальном сайте аэровокзала «Ремезов». При этом, в обычные дни купить авиабилет из Тобольска в Москву можно за 3,7 тыс. рублей. «Рейс Тобольск — Москва, 31 декабря 2021 года. Вылет: 14:45, прилет: 21:15. Выполняется авиакомпанией S7. Стоимость билета — 13526 рублей», — указано на онлайн — табло аэропорта Тобольска «Менделеев». При этом, максимальная стоимость авиабилетов по маршруту Тобольск — Москва на 31 декабря составляет 41,1 тыс. рублей. Этот рейс также выполняется перевозчиком S7 и предусматривает две пересадки. В пресс-службу авиакомпании направлен запрос. Аналогичный запрос направлен в адрес тобольского аэропорта «Менделеев». Ранее URA.RU писало о том, что жителей Тобольска возмутили цены на авиарейсы в Новосибирск. Этот рейс также выполняет авиакомпания S7. Аэропорт «Ремезов» был открыт в Тобольске осенью 2021 года. Он принял первый рейс 24 сентября. С 15 октября аэровокзал начал обслуживать регулярные рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Перед Новым годом авиаперелеты по маршруту Тобольск — Москва подорожали в четыре раза. Минимальная стоимость авиабилетов по этому направлению 31 декабря составляет 13, 5 тыс. рублей. Информация об этом указана на официальном сайте аэровокзала «Ремезов». При этом, в обычные дни купить авиабилет из Тобольска в Москву можно за 3,7 тыс. рублей. «Рейс Тобольск — Москва, 31 декабря 2021 года. Вылет: 14:45, прилет: 21:15. Выполняется авиакомпанией S7. Стоимость билета — 13526 рублей», — указано на онлайн — табло аэропорта Тобольска «Менделеев». При этом, максимальная стоимость авиабилетов по маршруту Тобольск — Москва на 31 декабря составляет 41,1 тыс. рублей. Этот рейс также выполняется перевозчиком S7 и предусматривает две пересадки. В пресс-службу авиакомпании направлен запрос. Аналогичный запрос направлен в адрес тобольского аэропорта «Менделеев». Ранее URA.RU писало о том, что жителей Тобольска возмутили цены на авиарейсы в Новосибирск. Этот рейс также выполняет авиакомпания S7. Аэропорт «Ремезов» был открыт в Тобольске осенью 2021 года. Он принял первый рейс 24 сентября. С 15 октября аэровокзал начал обслуживать регулярные рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск.