Видео URA.RU с историей о поборах с российских военных увидели 1 млн человек

30 декабря 2021 в 16:06 Размер текста - 17 +

Россияне чувствуют досаду, что с военных вымогают деньги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ролик с расследованием URA.RU о вымогательстве денег у военнослужащих гарнизона в Юрге в Кемеровской области за три дня охватил более 1,1 млн человек в соцсети Facebook: столько людей увидели пост в своей ленте. В видео говорится, как преступники добиваются своего, сколько денег им получается собирать с военнослужащих и почему некоторые вымогатели до сих пор остаются на свободе. Сам ролик с момента публикации 27 декабря и по настоящее время просмотрели 880 тысяч человек. Судя по отзывам, те, кто узнал про вымогательство в армии, негодуют, что такая ситуация была допущена. «Куда смотрит военная прокуратура, куда смотрят отцы-командиры и, наконец, куда смотрят сами „деды“ да и просто нормальные духом? Сильные ребята там есть! Вообще не понимаю, что происходит! Собрались и поставили в „позу“ тех, кто мешает нормально жить и служить! И все! Таких офицеров, которые это допустили, гнать из армии, это мое мнение!» — считает Павел Панчоян. Однако есть те, кто не верит в шантаж военных. Так, по мнению Валентины Дюминой, такого быть не может: «Кинушку сочинили. Ух, как все возбудились, обрадовались. Принимаете желаемое за действительное». «Бред», «Не очень верится», «Ерунда», — лаконично отметили некоторые комментаторы под видео. За три дня ролик в Facebook набрал 6,3 тысячи реакций. Им поделились 1,6 тысячи человек. Общее количество комментариев под постом — более 2,3 тысячи. Активное обсуждение темы уже неделю также идет в telegram-каналах. Речь в материале URA.RU шла о системе поборов с военнослужащих по контракту, которая в последние годы сложилась в Юрге Кемеровской области и ряде других регионов. Деньги вынуждены платить сержанты и офицеры. В феврале 2021 года злоумышленников задерживали, однако в декабре их выпустили на свободу. Один из лидеров группы — местный житель Мударис Тартыков. Ситуацию о поборах пообещали взять на контроль в общественном совете Минобороны. В силовых органах Кемеровской области начались проверки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Ролик с расследованием URA.RU о вымогательстве денег у военнослужащих гарнизона в Юрге в Кемеровской области за три дня охватил более 1,1 млн человек в соцсети Facebook: столько людей увидели пост в своей ленте. В видео говорится, как преступники добиваются своего, сколько денег им получается собирать с военнослужащих и почему некоторые вымогатели до сих пор остаются на свободе. Сам ролик с момента публикации 27 декабря и по настоящее время просмотрели 880 тысяч человек. Судя по отзывам, те, кто узнал про вымогательство в армии, негодуют, что такая ситуация была допущена. «Куда смотрит военная прокуратура, куда смотрят отцы-командиры и, наконец, куда смотрят сами „деды“ да и просто нормальные духом? Сильные ребята там есть! Вообще не понимаю, что происходит! Собрались и поставили в „позу“ тех, кто мешает нормально жить и служить! И все! Таких офицеров, которые это допустили, гнать из армии, это мое мнение!» — считает Павел Панчоян. Однако есть те, кто не верит в шантаж военных. Так, по мнению Валентины Дюминой, такого быть не может: «Кинушку сочинили. Ух, как все возбудились, обрадовались. Принимаете желаемое за действительное». «Бред», «Не очень верится», «Ерунда», — лаконично отметили некоторые комментаторы под видео. За три дня ролик в Facebook набрал 6,3 тысячи реакций. Им поделились 1,6 тысячи человек. Общее количество комментариев под постом — более 2,3 тысячи. Активное обсуждение темы уже неделю также идет в telegram-каналах. Речь в материале URA.RU шла о системе поборов с военнослужащих по контракту, которая в последние годы сложилась в Юрге Кемеровской области и ряде других регионов. Деньги вынуждены платить сержанты и офицеры. В феврале 2021 года злоумышленников задерживали, однако в декабре их выпустили на свободу. Один из лидеров группы — местный житель Мударис Тартыков. Ситуацию о поборах пообещали взять на контроль в общественном совете Минобороны. В силовых органах Кемеровской области начались проверки.