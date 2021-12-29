Тelegram-каналы взорвались после текста URA.RU о поборах с военных

Некоторые авторы telegram-каналов винят в проблеме чиновников и правоохранительные органы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Российские telegram-каналы о политике и национальных конфликтах активно обсуждают публикацию URA.RU о случаях вымогательства денег у военнослужащих гарнизона в Юрге (Кемеровская область). Каждый канал с подписчиками от десятка до ста тысяч пользователей отреагировал на расследование по-своему.

URA.RU рассказывало, как вымогатели обложили данью военнослужащих-контрактников — как сержантов, так и офицеров. В феврале 2021 года преступников задержали, но уже в декабре они их выпустили на свободу. Один из лидеров группы вымогателей — местный житель Мударис Тартыков. Ситуацию о поборах пообещали взять на контроль в общественном совете Минобороны. В силовых органах Кемеровской области начались проверки.

«Вся эта история вызывает смешанные чувства. С одной стороны, люди, у которых вымогают деньги, вызывают жалость, но и презрение они вызывают тоже. Вот ты уехал в командировку в Сирию, воюешь там на дальних подступах, рискуешь жизнью, потом приезжаешь домой, а там уже тебя ждет кайфарик Мударис, и ты ему отстегиваешь деньги», — с сожалением отметил автор канала «Многонационал» (48,8 тысячи подписчиков).

На некоторые каналы подписаны десятки («Методичка» — 50 тысяч) и даже сотни тысяч («Brief. Незыгарь» — 101,4 тысячи) человек. По состоянию на момент публикации, поднятую тему о вымогательстве просматривают тысячи читателей даже у небольших каналов (две тысячи у «Правака на линии»), в более популярных каналах — десятки тысяч просмотров (у «Политрука 2.0» — 17,8 тысячи, у «Brief. Незыгарь» — 46 тысяч).

Авторы одних telegram-каналов сделали репост материала, дав возможность оценить проблему остальным, кто-то сам прокомментировал ситуацию. Так, под некоторыми постами — десятки комментариев (в канале экс-депутата Госдумы РФ Вячеслава Лысакова «ДУМАем» получилась беседа из 44 реакций). Ряд telegram-каналов и их подписчики сетуют, что в России слабая армия. Другие делают акцент на том, что вымогатели — именно «этнические банды», мигранты. Третьи — винят во всем чиновников и правоохранительные органы России, которые допустили и даже дали добро на сбор дани.

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