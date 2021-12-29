29 декабря 2021
28 декабря 2021

В ЯНАО начали выдавать аборигенам льготы без QR-кодов

© Служба новостей «URA.RU»
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День оленевода в селе Аксарка, ЯНАО, кмнс
Аборигены ЯНАО смогли получить вещи, которые им необходимы для жизни в тундре Фото:
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Коренные жители Ямальского района смогли забрать положенное им вещевое имущество после публикации URA.RU о том, что мэрия требует от них QR-коды о вакцинации для получения этой льготы. Об этом агентству сообщила глава отделения КПРФ в ЯНАО Елена Кукушкина, к которой обратились с этой проблемой аборигены.

«Вчера вечером мне позвонила автор этого письма (согласно которому без QR-кодов просят не выдавать имущество — прим. URA.RU) и сказала, что конфликт исчерпан. Администрация Ямальского района связалась со всеми муниципалитетами и уже все начали выдавать. Было недопонимание», — сообщила Кукушкина.

Автором письма, которое было направлено муниципалитетам, является заместитель главы Ямальского района Инна Фатеева. Связаться с ней для получения оперативного комментария корреспонденту URA.RU не удалось. На звонки Фатеева не ответила.

Ранее сообщалось, что тундровикам этого района не выдают жизненно важное имущество — печи для обогрева. От аборигенов требовали пройти хотя бы один этап вакцинации от коронавируса или предъявить QR-код.

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Коренные жители Ямальского района смогли забрать положенное им вещевое имущество после публикации URA.RU о том, что мэрия требует от них QR-коды о вакцинации для получения этой льготы. Об этом агентству сообщила глава отделения КПРФ в ЯНАО Елена Кукушкина, к которой обратились с этой проблемой аборигены. «Вчера вечером мне позвонила автор этого письма (согласно которому без QR-кодов просят не выдавать имущество — прим. URA.RU) и сказала, что конфликт исчерпан. Администрация Ямальского района связалась со всеми муниципалитетами и уже все начали выдавать. Было недопонимание», — сообщила Кукушкина. Автором письма, которое было направлено муниципалитетам, является заместитель главы Ямальского района Инна Фатеева. Связаться с ней для получения оперативного комментария корреспонденту URA.RU не удалось. На звонки Фатеева не ответила. Ранее сообщалось, что тундровикам этого района не выдают жизненно важное имущество — печи для обогрева. От аборигенов требовали пройти хотя бы один этап вакцинации от коронавируса или предъявить QR-код.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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