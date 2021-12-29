В ЯНАО начали выдавать аборигенам льготы без QR-кодов

30 декабря 2021 в 17:54 Размер текста - 17 +

Аборигены ЯНАО смогли получить вещи, которые им необходимы для жизни в тундре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Новости "URA.RU" работают! Коренные жители Ямальского района смогли забрать положенное им вещевое имущество после публикации URA.RU о том, что мэрия требует от них QR-коды о вакцинации для получения этой льготы. Об этом агентству сообщила глава отделения КПРФ в ЯНАО Елена Кукушкина, к которой обратились с этой проблемой аборигены. «Вчера вечером мне позвонила автор этого письма (согласно которому без QR-кодов просят не выдавать имущество — прим. URA.RU) и сказала, что конфликт исчерпан. Администрация Ямальского района связалась со всеми муниципалитетами и уже все начали выдавать. Было недопонимание», — сообщила Кукушкина. Автором письма, которое было направлено муниципалитетам, является заместитель главы Ямальского района Инна Фатеева. Связаться с ней для получения оперативного комментария корреспонденту URA.RU не удалось. На звонки Фатеева не ответила. Ранее сообщалось, что тундровикам этого района не выдают жизненно важное имущество — печи для обогрева. От аборигенов требовали пройти хотя бы один этап вакцинации от коронавируса или предъявить QR-код. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Коренные жители Ямальского района смогли забрать положенное им вещевое имущество после публикации URA.RU о том, что мэрия требует от них QR-коды о вакцинации для получения этой льготы. Об этом агентству сообщила глава отделения КПРФ в ЯНАО Елена Кукушкина, к которой обратились с этой проблемой аборигены. «Вчера вечером мне позвонила автор этого письма (согласно которому без QR-кодов просят не выдавать имущество — прим. URA.RU) и сказала, что конфликт исчерпан. Администрация Ямальского района связалась со всеми муниципалитетами и уже все начали выдавать. Было недопонимание», — сообщила Кукушкина. Автором письма, которое было направлено муниципалитетам, является заместитель главы Ямальского района Инна Фатеева. Связаться с ней для получения оперативного комментария корреспонденту URA.RU не удалось. На звонки Фатеева не ответила. Ранее сообщалось, что тундровикам этого района не выдают жизненно важное имущество — печи для обогрева. От аборигенов требовали пройти хотя бы один этап вакцинации от коронавируса или предъявить QR-код.