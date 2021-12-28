Аборигенов заставляют поставить хотя бы один компонент вакцины от COVID-19 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Власти Ямальского района ЯНАО требуют от аборигенов QR-код о вакцинации от коронавируса, чтобы выдать им жизненно важное для жизни в тундре вещевое имущество (печи), которое им положено. Об этом URA.RU сообщила глава коммунистов на Ямале Елена Кукушкина, к которой обратились тундровики с этой проблемой.

«Это жизненно необходимое имущество для тундровиков. Я позвонила автору письма (согласно которому без QR-кодов просят не выдавать имущество — прим. URA.RU) — заместителю главы Ямальского района Инне Фатеевой. Она начала объяснять, что все это добровольно», — рассказывает Кукушкина.

Однако в мэрии муниципалитетов отказывались выдавать имущество тундровикам ссылаясь на специальное письмо, пояснила политик. Связаться с Фатеевой корреспонденту URA.RU не удалось — на звонки корреспондента она не ответила. В администрации Ямальского района оперативно прокомментировать ситуацию не смогли, там попросили перезвонить позже.

В ЯНАО были продлены коронавирусные ограничения до конца марта 2022 года. Согласно постановлению губернатора, без QR-кодов люди не допускаются в общественные места и на мероприятия.

Письмо администрации Ямальского района Елена Кукушкина

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