28 декабря 2021
27 декабря 2021

В ЯНАО отказываются выдавать льготы аборигенам без QR-кодов. Фото

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День оленевода в селе Аксарка, ЯНАО, кмнс
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Власти Ямальского района ЯНАО требуют от аборигенов QR-код о вакцинации от коронавируса, чтобы выдать им жизненно важное для жизни в тундре вещевое имущество (печи), которое им положено. Об этом URA.RU сообщила глава коммунистов на Ямале Елена Кукушкина, к которой обратились тундровики с этой проблемой.

«Это жизненно необходимое имущество для тундровиков. Я позвонила автору письма (согласно которому без QR-кодов просят не выдавать имущество — прим. URA.RU) — заместителю главы Ямальского района Инне Фатеевой. Она начала объяснять, что все это добровольно», — рассказывает Кукушкина.

Однако в мэрии муниципалитетов отказывались выдавать имущество тундровикам ссылаясь на специальное письмо, пояснила политик. Связаться с Фатеевой корреспонденту URA.RU не удалось — на звонки корреспондента она не ответила. В администрации Ямальского района оперативно прокомментировать ситуацию не смогли, там попросили перезвонить позже.

В ЯНАО были продлены коронавирусные ограничения до конца марта 2022 года. Согласно постановлению губернатора, без QR-кодов люди не допускаются в общественные места и на мероприятия.

Письмо администрации Ямальского района

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Власти Ямальского района ЯНАО требуют от аборигенов QR-код о вакцинации от коронавируса, чтобы выдать им жизненно важное для жизни в тундре вещевое имущество (печи), которое им положено. Об этом URA.RU сообщила глава коммунистов на Ямале Елена Кукушкина, к которой обратились тундровики с этой проблемой. «Это жизненно необходимое имущество для тундровиков. Я позвонила автору письма (согласно которому без QR-кодов просят не выдавать имущество — прим. URA.RU) — заместителю главы Ямальского района Инне Фатеевой. Она начала объяснять, что все это добровольно», — рассказывает Кукушкина. Однако в мэрии муниципалитетов отказывались выдавать имущество тундровикам ссылаясь на специальное письмо, пояснила политик. Связаться с Фатеевой корреспонденту URA.RU не удалось — на звонки корреспондента она не ответила. В администрации Ямальского района оперативно прокомментировать ситуацию не смогли, там попросили перезвонить позже. В ЯНАО были продлены коронавирусные ограничения до конца марта 2022 года. Согласно постановлению губернатора, без QR-кодов люди не допускаются в общественные места и на мероприятия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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