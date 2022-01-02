02 января 2022
01 января 2022
31 декабря 2021
30 декабря 2021
29 декабря 2021

В ГИБДД Тюмени проверяют инспектора, который сел пьяным за руль

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пост ДПС на трассе. Сургутский район, машина дпс, полицейская машина, полиция, гибдд, дпс, рука полицеского
В ГИБДД Тюмени проводят служебную проверку в отношении инспектора, попавшего в ДТП после корпоратива Фото:

После новогоднего корпоратива сотрудников ГИБДД в Тюмени один из инспекторов сел пьяным за руль, въехал в сугроб и был задержан прохожими. В ведомстве по данному факту проводят служебную проверку.

«30 декабря 2021 года был организован корпоратив в МРЭО ГИБДД Тюмени. Один из инспекторов сел за руль и поехал пьяным, въехал в сугроб и был задержан гражданскими лицами и передан наряду ДПС», — сообщает telegram-канал «Тюменская уМоора».

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу ГИБДД Тюмени. В ведомстве сообщили, что по данному факту проводится служебная проверка. Если факт пьяной езды подтвердится, сотрудник будет уволен, а его непосредственный начальник получит взыскание.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

После новогоднего корпоратива сотрудников ГИБДД в Тюмени один из инспекторов сел пьяным за руль, въехал в сугроб и был задержан прохожими. В ведомстве по данному факту проводят служебную проверку. «30 декабря 2021 года был организован корпоратив в МРЭО ГИБДД Тюмени. Один из инспекторов сел за руль и поехал пьяным, въехал в сугроб и был задержан гражданскими лицами и передан наряду ДПС», — сообщает telegram-канал «Тюменская уМоора». URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу ГИБДД Тюмени. В ведомстве сообщили, что по данному факту проводится служебная проверка. Если факт пьяной езды подтвердится, сотрудник будет уволен, а его непосредственный начальник получит взыскание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...