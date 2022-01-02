В ГИБДД Тюмени проверяют инспектора, который сел пьяным за руль

В ГИБДД Тюмени проводят служебную проверку в отношении инспектора, попавшего в ДТП после корпоратива Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

После новогоднего корпоратива сотрудников ГИБДД в Тюмени один из инспекторов сел пьяным за руль, въехал в сугроб и был задержан прохожими. В ведомстве по данному факту проводят служебную проверку.

«30 декабря 2021 года был организован корпоратив в МРЭО ГИБДД Тюмени. Один из инспекторов сел за руль и поехал пьяным, въехал в сугроб и был задержан гражданскими лицами и передан наряду ДПС», — сообщает telegram-канал «Тюменская уМоора».

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу ГИБДД Тюмени. В ведомстве сообщили, что по данному факту проводится служебная проверка. Если факт пьяной езды подтвердится, сотрудник будет уволен, а его непосредственный начальник получит взыскание.