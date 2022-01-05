Источник: Курган готовится к приему беженцев из Казахстана

06 января 2022 в 19:00 Размер текста - 17 +

Курганская область готова принять беженцев из Казахстана. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве региона. «Если беженцы направятся в регион, то Курганская область готова будет принять их», — рассказал собеседник агентства. Ранее зампред комитета Госдумы по делам СНГ Казбек Тайсаев сообщил, что власти РФ обсуждают эвакуацию россиян из Казахстана. По словам депутата, решение будет принято до конца дня. Член Совета Федерации Елена Афанасьева также заявила, что Курганская область должна быть готова к приему беженцев, сообщает официальный сайт регионального отделения ЛДПР. По ее словам, первыми, кто могут «пострадать от националистов в Казахстане, будут русские», которые проживают в стране. Афанасьева напомнила, что Курганская область граничит с республикой. По мнению сенатора, силовым структурам нужно быть готовым к возможным провокациям. Протесты в Казахстане, вызванные резким повышением цен на топливо для автомобилей, длятся на протяжении нескольких дней. Президент страны Касым-Жомар Токаев ввел в республике режим чрезвычайной ситуации. До этого в отставку ушло все правительство Казахстана. Токаев обратился за военной помощью к Организации Договора коллективной безопасности, в которую входит Россия. Президент Казахстана заявил, что стране потребуется поддержка в борьбе с «террористической угрозой». После вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев сообщил, что в республике присутствуют боевики из Афганистана. По данным СМИ, они уже окружили два места дислокации казахстанских вооруженных сил. Ранее комендатура Алматы обнаружила тело обезглавленного силовика. По словам местных журналистов, такие травмы характерны для террористических банд. Россия уже направила миротворцев в Казахстан.