Депутат Госдумы: власти РФ обсуждают вывоз россиян из Казахстана

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Решение об эвакуации россиян из Казахстана могут принять к концу дня, сообщил Казбек Тайсаев Фото:
новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

Власти РФ обсуждают вывоз россиян из Казахстана, сообщил зампред комитета Госдумы по делам СНГ Казбек Тайсаев. По его словам, решение может быть принято уже к концу дня.

«Вопрос обсуждается, безусловно. Не только в комитете. Какое будет решение, сегодня к концу дня узнаете, думаю», — цитирует Казбека Тайсаева издание «Подъем».

В Казахстане со 2 января проходят протесты из-за повышения цен на топливо для автомобилей. По приказу президента страны Касым-Жомара Токаева в стране ввели режим чрезвычайной ситуации. До этого правительство Казахстана ушло в отставку, а с поста секретаря Совбеза сместили экс-главу республики Нурсултана Назарбаева. Армения, Россия и другие страны Организации Договора коллективной безопасности направили в страну миротворческие миссии. В частности, в республику уже вылетели российские десантники.

Российские авиакомпании — S7, «Уральские Авиалинии» и «Аэрофлот» — отменили рейсы и приостановили продажу билетов в республику. До этого протестующие захватили аэропорт Алматы. По словам очевидцев, сотрудники и военные поспешили покинуть воздушную гавань. После СМИ сообщили, что силовики выгнали участников протестов из аэропорта.

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Власти РФ обсуждают вывоз россиян из Казахстана, сообщил зампред комитета Госдумы по делам СНГ Казбек Тайсаев. По его словам, решение может быть принято уже к концу дня. «Вопрос обсуждается, безусловно. Не только в комитете. Какое будет решение, сегодня к концу дня узнаете, думаю», — цитирует Казбека Тайсаева издание «Подъем». В Казахстане со 2 января проходят протесты из-за повышения цен на топливо для автомобилей. По приказу президента страны Касым-Жомара Токаева в стране ввели режим чрезвычайной ситуации. До этого правительство Казахстана ушло в отставку, а с поста секретаря Совбеза сместили экс-главу республики Нурсултана Назарбаева. Армения, Россия и другие страны Организации Договора коллективной безопасности направили в страну миротворческие миссии. В частности, в республику уже вылетели российские десантники. Российские авиакомпании — S7, «Уральские Авиалинии» и «Аэрофлот» — отменили рейсы и приостановили продажу билетов в республику. До этого протестующие захватили аэропорт Алматы. По словам очевидцев, сотрудники и военные поспешили покинуть воздушную гавань. После СМИ сообщили, что силовики выгнали участников протестов из аэропорта.
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