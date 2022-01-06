Бишкек прокомментировал приземление самолетов с семьей Назарбаева

07 января 2022 в 07:17 Размер текста - 17 +

По неподтвержденным данным, два самолета, на борту которых были Назарбаев и его семья приземлились в Бишкеке Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Беспорядки в Казахстане В международном аэропорту столицы Киргизии «Манас» сообщили, что не располагают информацией о приземлении в Бишкеке двух самолетов с семьей бывшего президента и члена Конституционного совета Казахстана Нурсултана Назарбаева. Об этом заявили в справочной службе аэропорта. «Мы не располагаем подобной информацией», — ответили РИА «Новости» сотрудники аэропорта «Манас» на вопрос, были ли на борту самолетов бывший президент Казахстана и члены его семьи. Помимо этого, информацию о принадлежности воздушных судов Назарбаеву также подтвердить не смогли. Ранее в СМИ сообщалось, что в аэропорту «Манас» совершили посадку два частных самолета, которые, предположительно, принадлежат Назарбаеву и его семье. Один борт прибыл из Македонии, другой — из Объединенных Арабских Эмиратов. Через какое-то время оба самолета покинули аэропорт Бишкека. Со 2 января в Республике Казахстан происходят массовые беспорядки, которые начались в связи с резким повышением цен на газ. Стартовали они на западе страны, а потом перекинулись на другие регионы. Правительство Казахстана ушло в отставку, а глава республики обратился за помощью в ОДКБ и получил согласие. По всей территории страны ввели чрезвычайное положение. Сообщалось, что президент Казахстана объявил о смещении Назарбаева с должности председателя Совета Безопасности. В республике начали сносить памятники Назарбаеву, по неподтвержденным данным, экс-президент республики готов покинуть Казахстан для лечения. В результате столкновений с полицией погибли 18 силовиков. В Алма-Ате было обнаружено тело сотрудника правоохранительных органов с отсеченной головой. По данным местных СМИ, так действуют террористические группировки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В международном аэропорту столицы Киргизии «Манас» сообщили, что не располагают информацией о приземлении в Бишкеке двух самолетов с семьей бывшего президента и члена Конституционного совета Казахстана Нурсултана Назарбаева. Об этом заявили в справочной службе аэропорта. «Мы не располагаем подобной информацией», — ответили РИА «Новости» сотрудники аэропорта «Манас» на вопрос, были ли на борту самолетов бывший президент Казахстана и члены его семьи. Помимо этого, информацию о принадлежности воздушных судов Назарбаеву также подтвердить не смогли. Ранее в СМИ сообщалось, что в аэропорту «Манас» совершили посадку два частных самолета, которые, предположительно, принадлежат Назарбаеву и его семье. Один борт прибыл из Македонии, другой — из Объединенных Арабских Эмиратов. Через какое-то время оба самолета покинули аэропорт Бишкека. Со 2 января в Республике Казахстан происходят массовые беспорядки, которые начались в связи с резким повышением цен на газ. Стартовали они на западе страны, а потом перекинулись на другие регионы. Правительство Казахстана ушло в отставку, а глава республики обратился за помощью в ОДКБ и получил согласие. По всей территории страны ввели чрезвычайное положение. Сообщалось, что президент Казахстана объявил о смещении Назарбаева с должности председателя Совета Безопасности. В республике начали сносить памятники Назарбаеву, по неподтвержденным данным, экс-президент республики готов покинуть Казахстан для лечения. В результате столкновений с полицией погибли 18 силовиков. В Алма-Ате было обнаружено тело сотрудника правоохранительных органов с отсеченной головой. По данным местных СМИ, так действуют террористические группировки.