06 января 2022

Бишкек прокомментировал приземление самолетов с семьей Назарбаева

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Самолеты в Большом Савино. Пермь, пассажирский самолет, самолет, ATR 72-500, ютейр
По неподтвержденным данным, два самолета, на борту которых были Назарбаев и его семья приземлились в Бишкеке Фото:
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Беспорядки в Казахстане

В международном аэропорту столицы Киргизии «Манас» сообщили, что не располагают информацией о приземлении в Бишкеке двух самолетов с семьей бывшего президента и члена Конституционного совета Казахстана Нурсултана Назарбаева. Об этом заявили в справочной службе аэропорта.

«Мы не располагаем подобной информацией», — ответили РИА «Новости» сотрудники аэропорта «Манас» на вопрос, были ли на борту самолетов бывший президент Казахстана и члены его семьи. Помимо этого, информацию о принадлежности воздушных судов Назарбаеву также подтвердить не смогли.

Ранее в СМИ сообщалось, что в аэропорту «Манас» совершили посадку два частных самолета, которые, предположительно, принадлежат Назарбаеву и его семье. Один борт прибыл из Македонии, другой — из Объединенных Арабских Эмиратов. Через какое-то время оба самолета покинули аэропорт Бишкека.

Со 2 января в Республике Казахстан происходят массовые беспорядки, которые начались в связи с резким повышением цен на газ. Стартовали они на западе страны, а потом перекинулись на другие регионы. Правительство Казахстана ушло в отставку, а глава республики обратился за помощью в ОДКБ и получил согласие. По всей территории страны ввели чрезвычайное положение.

Сообщалось, что президент Казахстана объявил о смещении Назарбаева с должности председателя Совета Безопасности. В республике начали сносить памятники Назарбаеву, по неподтвержденным данным, экс-президент республики готов покинуть Казахстан для лечения.

В результате столкновений с полицией погибли 18 силовиков. В Алма-Ате было обнаружено тело сотрудника правоохранительных органов с отсеченной головой. По данным местных СМИ, так действуют террористические группировки.

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В международном аэропорту столицы Киргизии «Манас» сообщили, что не располагают информацией о приземлении в Бишкеке двух самолетов с семьей бывшего президента и члена Конституционного совета Казахстана Нурсултана Назарбаева. Об этом заявили в справочной службе аэропорта. «Мы не располагаем подобной информацией», — ответили РИА «Новости» сотрудники аэропорта «Манас» на вопрос, были ли на борту самолетов бывший президент Казахстана и члены его семьи. Помимо этого, информацию о принадлежности воздушных судов Назарбаеву также подтвердить не смогли. Ранее в СМИ сообщалось, что в аэропорту «Манас» совершили посадку два частных самолета, которые, предположительно, принадлежат Назарбаеву и его семье. Один борт прибыл из Македонии, другой — из Объединенных Арабских Эмиратов. Через какое-то время оба самолета покинули аэропорт Бишкека. Со 2 января в Республике Казахстан происходят массовые беспорядки, которые начались в связи с резким повышением цен на газ. Стартовали они на западе страны, а потом перекинулись на другие регионы. Правительство Казахстана ушло в отставку, а глава республики обратился за помощью в ОДКБ и получил согласие. По всей территории страны ввели чрезвычайное положение. Сообщалось, что президент Казахстана объявил о смещении Назарбаева с должности председателя Совета Безопасности. В республике начали сносить памятники Назарбаеву, по неподтвержденным данным, экс-президент республики готов покинуть Казахстан для лечения. В результате столкновений с полицией погибли 18 силовиков. В Алма-Ате было обнаружено тело сотрудника правоохранительных органов с отсеченной головой. По данным местных СМИ, так действуют террористические группировки.
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